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Архангельская область получит льготный займ на ремонт в Няндоме

Архангельская область получит льготный займ на ремонт в Няндоме - РИА Новости, 24.06.2022

Архангельская область получит льготный займ на ремонт в Няндоме

Архангельская область получит льготный займ в сумме 1,5 миллиарда рублей на реализацию проекта модернизации систем теплоснабжения в городе Няндоме, на эти... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:28

2022-06-24T17:28

2022-06-24T17:29

архангельская область

архангельская область

няндома

россия

константин цицин

александр цыбульский

экономика

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 июн — РИА Новости. Архангельская область получит льготный займ в сумме 1,5 миллиарда рублей на реализацию проекта модернизации систем теплоснабжения в городе Няндоме, на эти деньги планируется построить две котельные и реконструировать тепловые сети, сообщила пресс-служба правительства региона.Средства будут предоставлены Фондом развития территорий за счёт привлечения средств Фонда национального благосостояния. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор ППК "Фонд развития территорий" Константин Цицин в пятницу подписали в Архангельске соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта "Модернизация систем теплоснабжения городского поселения "Няндомское"."В рамках проекта планируется выполнить строительство в Няндоме двух котельных: газовой – мощностью 56 МВт и щеповой – мощностью 3 МВт. Кроме того, проект предусматривает строительство и реконструкцию тепловых сетей общей протяженностью 4,5 километра, что позволит повысить надежность и качество теплоснабжения для более 12 тысяч жителей Няндомы и существенно снизить процент износа котельного оборудования и сетей, а также снизить эксплуатационные расходы организации и затраты на энергетические ресурсы", - говорится в сообщении.Как отметили в правительстве, подписанное соглашение позволит инвестору получить почти 540 миллионов рублей на 15 лет по ставке 3% годовых. Речь идет о заключении концессионного соглашения, а льготный кредит на реализацию проекта будет предоставлен за счет средств Фонда национального благосостояния России. Это новый механизм реализации инвестпроектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, который утвержден постановлением правительства РФ в феврале этого года. Общий объем инвестиций по проекту составляет почти 730 миллионов рублей. Его реализация намечена на 2022-2024 годы."В соответствии с планом-графиком, в 2022 году планируется транш в размере 405 миллионов рублей, в 2023 году – в размере почти 135 миллионов рублей. Предоставляемый займ рассчитан на 15 лет с погашением основного долга начиная с пятого года", – пояснил в ходе подписания соглашения гендиректор Фонда развития территорий.Как отметил глава региона, инфраструктура в Няндоме сегодня имеет очень высокую степень износа. "Сейчас фонд предложил замечательный инструмент – кредитные деньги на 15 лет всего под 3% годовых. Это значительно ниже даже ключевой ставки, действующей сегодня на рынке, поэтому этот инструмент финансирования мы привлекли для реализации проекта в Няндоме, который будет иметь и существенный социальный эффект", – сказал губернатор.

https://ria.ru/20220622/dorogi-1797248553.html

https://ria.ru/20220615/sotrudnichestvo-1795588373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

архангельская область, няндома, россия, константин цицин, александр цыбульский, экономика