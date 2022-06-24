17:28 24.06.2022 (обновлено: 17:29 24.06.2022)
Архангельская область получит льготный займ на ремонт в Няндоме
Архангельская область получит льготный займ в 1,5 миллиарда рублей на ремонт в Няндоме
Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 24 июн — РИА Новости. Архангельская область получит льготный займ в сумме 1,5 миллиарда рублей на реализацию проекта модернизации систем теплоснабжения в городе Няндоме, на эти деньги планируется построить две котельные и реконструировать тепловые сети, сообщила пресс-служба правительства региона.
Средства будут предоставлены Фондом развития территорий за счёт привлечения средств Фонда национального благосостояния. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор ППК "Фонд развития территорий" Константин Цицин в пятницу подписали в Архангельске соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта "Модернизация систем теплоснабжения городского поселения "Няндомское".
"В рамках проекта планируется выполнить строительство в Няндоме двух котельных: газовой – мощностью 56 МВт и щеповой – мощностью 3 МВт. Кроме того, проект предусматривает строительство и реконструкцию тепловых сетей общей протяженностью 4,5 километра, что позволит повысить надежность и качество теплоснабжения для более 12 тысяч жителей Няндомы и существенно снизить процент износа котельного оборудования и сетей, а также снизить эксплуатационные расходы организации и затраты на энергетические ресурсы", - говорится в сообщении.
Как отметили в правительстве, подписанное соглашение позволит инвестору получить почти 540 миллионов рублей на 15 лет по ставке 3% годовых. Речь идет о заключении концессионного соглашения, а льготный кредит на реализацию проекта будет предоставлен за счет средств Фонда национального благосостояния России. Это новый механизм реализации инвестпроектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, который утвержден постановлением правительства РФ в феврале этого года. Общий объем инвестиций по проекту составляет почти 730 миллионов рублей. Его реализация намечена на 2022-2024 годы.
"В соответствии с планом-графиком, в 2022 году планируется транш в размере 405 миллионов рублей, в 2023 году – в размере почти 135 миллионов рублей. Предоставляемый займ рассчитан на 15 лет с погашением основного долга начиная с пятого года", – пояснил в ходе подписания соглашения гендиректор Фонда развития территорий.
Как отметил глава региона, инфраструктура в Няндоме сегодня имеет очень высокую степень износа. "Сейчас фонд предложил замечательный инструмент – кредитные деньги на 15 лет всего под 3% годовых. Это значительно ниже даже ключевой ставки, действующей сегодня на рынке, поэтому этот инструмент финансирования мы привлекли для реализации проекта в Няндоме, который будет иметь и существенный социальный эффект", – сказал губернатор.