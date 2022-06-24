Рейтинг@Mail.ru
Архангельская область получит льготный займ на ремонт в Няндоме - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20220624/zaym-1797931314.html
Архангельская область получит льготный займ на ремонт в Няндоме
Архангельская область получит льготный займ на ремонт в Няндоме - РИА Новости, 24.06.2022
Архангельская область получит льготный займ на ремонт в Няндоме
Архангельская область получит льготный займ в сумме 1,5 миллиарда рублей на реализацию проекта модернизации систем теплоснабжения в городе Няндоме, на эти... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:28
2022-06-24T17:29
архангельская область
архангельская область
няндома
россия
константин цицин
александр цыбульский
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25c326dd01bc072a559b79bdf5fa518f.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 24 июн — РИА Новости. Архангельская область получит льготный займ в сумме 1,5 миллиарда рублей на реализацию проекта модернизации систем теплоснабжения в городе Няндоме, на эти деньги планируется построить две котельные и реконструировать тепловые сети, сообщила пресс-служба правительства региона.Средства будут предоставлены Фондом развития территорий за счёт привлечения средств Фонда национального благосостояния. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор ППК "Фонд развития территорий" Константин Цицин в пятницу подписали в Архангельске соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта "Модернизация систем теплоснабжения городского поселения "Няндомское"."В рамках проекта планируется выполнить строительство в Няндоме двух котельных: газовой – мощностью 56 МВт и щеповой – мощностью 3 МВт. Кроме того, проект предусматривает строительство и реконструкцию тепловых сетей общей протяженностью 4,5 километра, что позволит повысить надежность и качество теплоснабжения для более 12 тысяч жителей Няндомы и существенно снизить процент износа котельного оборудования и сетей, а также снизить эксплуатационные расходы организации и затраты на энергетические ресурсы", - говорится в сообщении.Как отметили в правительстве, подписанное соглашение позволит инвестору получить почти 540 миллионов рублей на 15 лет по ставке 3% годовых. Речь идет о заключении концессионного соглашения, а льготный кредит на реализацию проекта будет предоставлен за счет средств Фонда национального благосостояния России. Это новый механизм реализации инвестпроектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, который утвержден постановлением правительства РФ в феврале этого года. Общий объем инвестиций по проекту составляет почти 730 миллионов рублей. Его реализация намечена на 2022-2024 годы."В соответствии с планом-графиком, в 2022 году планируется транш в размере 405 миллионов рублей, в 2023 году – в размере почти 135 миллионов рублей. Предоставляемый займ рассчитан на 15 лет с погашением основного долга начиная с пятого года", – пояснил в ходе подписания соглашения гендиректор Фонда развития территорий.Как отметил глава региона, инфраструктура в Няндоме сегодня имеет очень высокую степень износа. "Сейчас фонд предложил замечательный инструмент – кредитные деньги на 15 лет всего под 3% годовых. Это значительно ниже даже ключевой ставки, действующей сегодня на рынке, поэтому этот инструмент финансирования мы привлекли для реализации проекта в Няндоме, который будет иметь и существенный социальный эффект", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20220622/dorogi-1797248553.html
https://ria.ru/20220615/sotrudnichestvo-1795588373.html
архангельская область
няндома
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97912473e1ba52145636f1698b33495e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, няндома, россия, константин цицин, александр цыбульский, экономика
17:28 24.06.2022 (обновлено: 17:29 24.06.2022)
 
Архангельская область получит льготный займ на ремонт в Няндоме

Архангельская область получит льготный займ в 1,5 миллиарда рублей на ремонт в Няндоме

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 24 июн — РИА Новости. Архангельская область получит льготный займ в сумме 1,5 миллиарда рублей на реализацию проекта модернизации систем теплоснабжения в городе Няндоме, на эти деньги планируется построить две котельные и реконструировать тепловые сети, сообщила пресс-служба правительства региона.
Средства будут предоставлены Фондом развития территорий за счёт привлечения средств Фонда национального благосостояния. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор ППК "Фонд развития территорий" Константин Цицин в пятницу подписали в Архангельске соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта "Модернизация систем теплоснабжения городского поселения "Няндомское".
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 11:59Архангельская область
Архангельские муниципалитеты получат 400 миллионов рублей на ремонт дорог
"В рамках проекта планируется выполнить строительство в Няндоме двух котельных: газовой – мощностью 56 МВт и щеповой – мощностью 3 МВт. Кроме того, проект предусматривает строительство и реконструкцию тепловых сетей общей протяженностью 4,5 километра, что позволит повысить надежность и качество теплоснабжения для более 12 тысяч жителей Няндомы и существенно снизить процент износа котельного оборудования и сетей, а также снизить эксплуатационные расходы организации и затраты на энергетические ресурсы", - говорится в сообщении.
Как отметили в правительстве, подписанное соглашение позволит инвестору получить почти 540 миллионов рублей на 15 лет по ставке 3% годовых. Речь идет о заключении концессионного соглашения, а льготный кредит на реализацию проекта будет предоставлен за счет средств Фонда национального благосостояния России. Это новый механизм реализации инвестпроектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, который утвержден постановлением правительства РФ в феврале этого года. Общий объем инвестиций по проекту составляет почти 730 миллионов рублей. Его реализация намечена на 2022-2024 годы.
"В соответствии с планом-графиком, в 2022 году планируется транш в размере 405 миллионов рублей, в 2023 году – в размере почти 135 миллионов рублей. Предоставляемый займ рассчитан на 15 лет с погашением основного долга начиная с пятого года", – пояснил в ходе подписания соглашения гендиректор Фонда развития территорий.
Как отметил глава региона, инфраструктура в Няндоме сегодня имеет очень высокую степень износа. "Сейчас фонд предложил замечательный инструмент – кредитные деньги на 15 лет всего под 3% годовых. Это значительно ниже даже ключевой ставки, действующей сегодня на рынке, поэтому этот инструмент финансирования мы привлекли для реализации проекта в Няндоме, который будет иметь и существенный социальный эффект", – сказал губернатор.
Казань - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:52Республика Татарстан
Татарстан и Архангельская область подписали "дорожную карту" на ПМЭФ
 
Архангельская областьАрхангельская областьНяндомаРоссияКонстантин ЦицинАлександр ЦыбульскийЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала