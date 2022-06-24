https://ria.ru/20220624/zapret-1797889930.html

Греция продлила запрет на полеты российских самолетов

Греция продлила запрет на полеты российских самолетов - РИА Новости, 24.06.2022

Греция продлила запрет на полеты российских самолетов

Греция продлила до 22 сентября запрет на полеты российских и белорусских самолетов в греческом воздушном пространстве, а также запрет на полеты греческой... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:56

2022-06-24T15:56

2022-06-24T15:56

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АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Греция продлила до 22 сентября запрет на полеты российских и белорусских самолетов в греческом воздушном пространстве, а также запрет на полеты греческой гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдавии и Белоруссии, говорится в сообщении управления гражданской авиации (УГА) Греции."Управление гражданской авиации (CAA) сообщает пассажирам о продлении срока действия авиационных инструкций (NOTAM) с запретами и ограничениями полетов в связи с войной на Украине", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении УГАВ частности, остаются в силе директивы о запрете полетов российских и белорусских самолетов в национальном воздушном пространстве Греции.Также остаются в силе авиационные директивы о закрытии воздушного пространства Украины и запрете прохода гражданских самолетов в воздушном пространстве Молдавии и Белоруссии в связи с высокой степенью риска в этих районах в результате войны на Украине, говорится в сообщении.Авиационные директивы будут действовать до 22 сентября 2022 года, сообщило управление.Запрет на полеты над Украиной, Молдавией и Белоруссией был введён 24 февраля.Использовать свое воздушное пространство всем российским самолетам Греция запретила 28 февраля после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для Российской Федерации.

https://ria.ru/20220606/polety-1793559476.html

https://ria.ru/20220609/ogranicheniya-1794409675.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, греция, украина, молдавия, россия