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Греция продлила запрет на полеты российских самолетов - РИА Новости, 24.06.2022
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Греция продлила запрет на полеты российских самолетов
Греция продлила запрет на полеты российских самолетов - РИА Новости, 24.06.2022
Греция продлила запрет на полеты российских самолетов
Греция продлила до 22 сентября запрет на полеты российских и белорусских самолетов в греческом воздушном пространстве, а также запрет на полеты греческой... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:56
2022-06-24T15:56
в мире
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АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Греция продлила до 22 сентября запрет на полеты российских и белорусских самолетов в греческом воздушном пространстве, а также запрет на полеты греческой гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдавии и Белоруссии, говорится в сообщении управления гражданской авиации (УГА) Греции."Управление гражданской авиации (CAA) сообщает пассажирам о продлении срока действия авиационных инструкций (NOTAM) с запретами и ограничениями полетов в связи с войной на Украине", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении УГАВ частности, остаются в силе директивы о запрете полетов российских и белорусских самолетов в национальном воздушном пространстве Греции.Также остаются в силе авиационные директивы о закрытии воздушного пространства Украины и запрете прохода гражданских самолетов в воздушном пространстве Молдавии и Белоруссии в связи с высокой степенью риска в этих районах в результате войны на Украине, говорится в сообщении.Авиационные директивы будут действовать до 22 сентября 2022 года, сообщило управление.Запрет на полеты над Украиной, Молдавией и Белоруссией был введён 24 февраля.Использовать свое воздушное пространство всем российским самолетам Греция запретила 28 февраля после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для Российской Федерации.
https://ria.ru/20220606/polety-1793559476.html
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в мире, греция, украина, молдавия, россия
15:56 24.06.2022
 
Греция продлила запрет на полеты российских самолетов

Греция продлила запрет на полеты российских самолетов до 22 сентября

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаВид на остров Кос с борта самолета
Вид на остров Кос с борта самолета - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Вид на остров Кос с борта самолета. Архивное фото
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АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Греция продлила до 22 сентября запрет на полеты российских и белорусских самолетов в греческом воздушном пространстве, а также запрет на полеты греческой гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдавии и Белоруссии, говорится в сообщении управления гражданской авиации (УГА) Греции.
"Управление гражданской авиации (CAA) сообщает пассажирам о продлении срока действия авиационных инструкций (NOTAM) с запретами и ограничениями полетов в связи с войной на Украине", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении УГА
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В частности, остаются в силе директивы о запрете полетов российских и белорусских самолетов в национальном воздушном пространстве Греции.
Также остаются в силе авиационные директивы о закрытии воздушного пространства Украины и запрете прохода гражданских самолетов в воздушном пространстве Молдавии и Белоруссии в связи с высокой степенью риска в этих районах в результате войны на Украине, говорится в сообщении.
Авиационные директивы будут действовать до 22 сентября 2022 года, сообщило управление.
Запрет на полеты над Украиной, Молдавией и Белоруссией был введён 24 февраля.
Использовать свое воздушное пространство всем российским самолетам Греция запретила 28 февраля после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для Российской Федерации.
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