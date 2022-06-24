Греция продлила запрет на полеты российских самолетов
Греция продлила запрет на полеты российских самолетов до 22 сентября
Вид на остров Кос с борта самолета. Архивное фото
АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Греция продлила до 22 сентября запрет на полеты российских и белорусских самолетов в греческом воздушном пространстве, а также запрет на полеты греческой гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдавии и Белоруссии, говорится в сообщении управления гражданской авиации (УГА) Греции.
"Управление гражданской авиации (CAA) сообщает пассажирам о продлении срока действия авиационных инструкций (NOTAM) с запретами и ограничениями полетов в связи с войной на Украине", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении УГА
В частности, остаются в силе директивы о запрете полетов российских и белорусских самолетов в национальном воздушном пространстве Греции.
Также остаются в силе авиационные директивы о закрытии воздушного пространства Украины и запрете прохода гражданских самолетов в воздушном пространстве Молдавии и Белоруссии в связи с высокой степенью риска в этих районах в результате войны на Украине, говорится в сообщении.
Авиационные директивы будут действовать до 22 сентября 2022 года, сообщило управление.
Запрет на полеты над Украиной, Молдавией и Белоруссией был введён 24 февраля.
Использовать свое воздушное пространство всем российским самолетам Греция запретила 28 февраля после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для Российской Федерации.