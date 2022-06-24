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Япония поддержала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
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Япония поддержала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
Япония поддержала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
Япония поддержала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
Япония поддерживает решение глав государств и правительств Евросоюза о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, заявил в ходе... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:29
2022-06-24T08:29
в мире
украина
молдавия
евросоюз
япония
шарль мишель
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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Япония поддерживает решение глав государств и правительств Евросоюза о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, заявил в ходе пресс-конференции замгенсекретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара."Мы полагаем, что страны Евросоюза продемонстрировали солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться с агрессией со стороны России, а также с Молдавией, которая принимает огромное число беженцев, и приветствуем подобное решение", - отметил Кихара в ответ на соответствующий вопрос журналистки.Он также подчеркнул важность добиться "скорейшего прекращения российской агрессии", для чего "на данном этапе необходимо продолжать оказывать поддержку Украине всем международным сообществом".Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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в мире, украина, молдавия, евросоюз, япония, шарль мишель
08:29 24.06.2022
 
Япония поддержала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

Япония поддержала решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Япония поддерживает решение глав государств и правительств Евросоюза о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, заявил в ходе пресс-конференции замгенсекретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара.
"Мы полагаем, что страны Евросоюза продемонстрировали солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться с агрессией со стороны России, а также с Молдавией, которая принимает огромное число беженцев, и приветствуем подобное решение", - отметил Кихара в ответ на соответствующий вопрос журналистки.
Он также подчеркнул важность добиться "скорейшего прекращения российской агрессии", для чего "на данном этапе необходимо продолжать оказывать поддержку Украине всем международным сообществом".
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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