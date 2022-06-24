https://ria.ru/20220624/yaponiya-1797733246.html

Япония поддержала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

Япония поддержала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022

Япония поддержала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

Япония поддерживает решение глав государств и правительств Евросоюза о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, заявил в ходе... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T08:29

2022-06-24T08:29

2022-06-24T08:29

в мире

украина

молдавия

евросоюз

япония

шарль мишель

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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Япония поддерживает решение глав государств и правительств Евросоюза о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, заявил в ходе пресс-конференции замгенсекретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара."Мы полагаем, что страны Евросоюза продемонстрировали солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться с агрессией со стороны России, а также с Молдавией, которая принимает огромное число беженцев, и приветствуем подобное решение", - отметил Кихара в ответ на соответствующий вопрос журналистки.Он также подчеркнул важность добиться "скорейшего прекращения российской агрессии", для чего "на данном этапе необходимо продолжать оказывать поддержку Украине всем международным сообществом".Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, молдавия, евросоюз, япония, шарль мишель