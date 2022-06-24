https://ria.ru/20220624/yandeks-1797771342.html

"Яндекс.Еда" после утечки данных добавила функцию удаления истории заказов

"Яндекс.Еда" после утечки данных добавила функцию удаления истории заказов - РИА Новости, 24.06.2022

"Яндекс.Еда" после утечки данных добавила функцию удаления истории заказов

Сервис доставки еды "Яндекс.Еда" после мартовской утечки данных о заказах клиентов ввел функцию удаления истории заказов, в скором времени подобная функция... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:06

2022-06-24T11:06

2022-06-24T11:06

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сервис доставки еды "Яндекс.Еда" после мартовской утечки данных о заказах клиентов ввел функцию удаления истории заказов, в скором времени подобная функция появится и в "Яндекс.Лавке", сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса."Яндекс" 1 марта сообщил, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов и информации об их заказах. По данным компании, утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей."Пользователи теперь могут удалить информацию о своих заказах в "Яндекс.Еде". Это можно сделать в личном кабинете Яндекс ID с помощью инструмента для управления данными. Сервис запустил такую возможность, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять данными, которые хранит Яндекс.Еда", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас пользователи могут удалить доставленные и завершенные заказы. Этот процесс может занимать до трех дней. В дальнейшем можно будет стереть из сервиса и другую информацию о себе - например, адреса для доставки."Удаление данных - необратимый процесс. Если стереть информацию о заказах, то больше не получится посмотреть в "Яндекс.Еде" рекомендации своих любимых ресторанов и блюд. При этом сервис продолжит помнить адреса доставок и показывать заказы "Яндекс.Лавки". В скором времени в Яндекс ID добавится возможность удалить заказы и "Яндекс.Лавки", - рассказали в компании.Отмечается, что инструмент для управления данными - это часть Яндекс ID, он находится в разделе "Управление аккаунтом". Часть данных удаляются сразу же, а еще часть "Яндекс" перестает обрабатывать и удаляет по истечении срока, определенного законодательством.

https://ria.ru/20220615/utechka-1795446476.html

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общество, технологии, яндекс, россия