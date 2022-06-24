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Сотрудничество с музеями из дружественных стран возобновится в 2023 году - РИА Новости, 24.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220624/vystavki-1797798346.html
Сотрудничество с музеями из дружественных стран возобновится в 2023 году
Сотрудничество с музеями из дружественных стран возобновится в 2023 году - РИА Новости, 24.06.2022
Сотрудничество с музеями из дружественных стран возобновится в 2023 году
Сотрудничество с дружественными странами, в частности, по вывозу предметов искусства на выставки, возобновится с 2023 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:46
2022-06-24T13:46
культура
новости культуры
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
выставки
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудничество с дружественными странами, в частности, по вывозу предметов искусства на выставки, возобновится с 2023 года, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.В пресс-службе добавили, что с начала специальной военной операции на Украине министерством и музеями была оперативно организована работа по возвращению музейных предметов на территорию РФ. В частности, вернули порядка полтора тысяч экспонатов с выставок в Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Испании и других странах."Минкультуры совместно с правительством, МИД России, таможенными органами, Росавиацией, страховыми компаниями и музеями проводит планомерную работу по возвращению всех российских музейных предметов, находящихся за рубежом", —заключили в ведомстве.
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новости культуры, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), выставки
13:46 24.06.2022
 
Сотрудничество с музеями из дружественных стран возобновится в 2023 году

Минкультуры: сотрудничество с музеями из дружественных стран будет возобновлено в 2023

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудничество с дружественными странами, в частности, по вывозу предметов искусства на выставки, возобновится с 2023 года, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
"Минкультуры России приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории Российской Федерации еще 3 марта. Соответствующее письмо было отправлено тогда же по всем подведомственным музеям", — уточняется в сообщении.
В пресс-службе добавили, что с начала специальной военной операции на Украине министерством и музеями была оперативно организована работа по возвращению музейных предметов на территорию РФ. В частности, вернули порядка полтора тысяч экспонатов с выставок в Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Испании и других странах.
"Минкультуры совместно с правительством, МИД России, таможенными органами, Росавиацией, страховыми компаниями и музеями проводит планомерную работу по возвращению всех российских музейных предметов, находящихся за рубежом", —заключили в ведомстве.
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