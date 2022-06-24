https://ria.ru/20220624/vystavki-1797798346.html

Сотрудничество с музеями из дружественных стран возобновится в 2023 году

Сотрудничество с музеями из дружественных стран возобновится в 2023 году - РИА Новости, 24.06.2022

Сотрудничество с музеями из дружественных стран возобновится в 2023 году

Сотрудничество с дружественными странами, в частности, по вывозу предметов искусства на выставки, возобновится с 2023 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:46

2022-06-24T13:46

2022-06-24T13:46

культура

новости культуры

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

выставки

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудничество с дружественными странами, в частности, по вывозу предметов искусства на выставки, возобновится с 2023 года, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.В пресс-службе добавили, что с начала специальной военной операции на Украине министерством и музеями была оперативно организована работа по возвращению музейных предметов на территорию РФ. В частности, вернули порядка полтора тысяч экспонатов с выставок в Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Испании и других странах."Минкультуры совместно с правительством, МИД России, таможенными органами, Росавиацией, страховыми компаниями и музеями проводит планомерную работу по возвращению всех российских музейных предметов, находящихся за рубежом", —заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20220623/ermitazh-1797629833.html

россия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), выставки