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Москалькова обеспокоена задержкой с выплатами пособий беженцам
Москалькова обеспокоена задержкой с выплатами пособий беженцам - РИА Новости, 24.06.2022
Москалькова обеспокоена задержкой с выплатами пособий беженцам
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что госпособия в размере 10 тысяч рублей для беженцев с Донбасса и из... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:53
2022-06-24T14:53
2022-06-24T14:53
общество
эльвира набиуллина
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что госпособия в размере 10 тысяч рублей для беженцев с Донбасса и из Украины выплачиваются медленно."Государство в отличие от многих других западных стран сразу назначило 10-тысячные пособия, которые выплачиваются плохо. Я уже дважды писала письмо. (Премьер-министру Михаилу) Мишустину буду писать, и президенту. Плохо, медлят. Нас это очень беспокоит", - сказала Москалькова на заседании экспертного совета в Доме прав человека РФ.Она рассказала, что обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой менять гривны."Это в принципе для государства огромнейшая нагрузка, эти гривны нам не нужны, нам некуда их реализовывать", - отметила Москалькова.
https://ria.ru/20220624/moskalkova-1797777001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, эльвира набиуллина, россия, татьяна москалькова
Москалькова обеспокоена задержкой с выплатами пособий беженцам
Омбудсмен Москалькова обеспокоена задержкой с выплатами пособий беженцам