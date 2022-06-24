https://ria.ru/20220624/vyplaty-1797863509.html

Москалькова обеспокоена задержкой с выплатами пособий беженцам

Москалькова обеспокоена задержкой с выплатами пособий беженцам - РИА Новости, 24.06.2022

Москалькова обеспокоена задержкой с выплатами пособий беженцам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что госпособия в размере 10 тысяч рублей для беженцев с Донбасса и из... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:53

2022-06-24T14:53

2022-06-24T14:53

общество

эльвира набиуллина

россия

татьяна москалькова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:143:3009:1836_1920x0_80_0_0_cda1dde200a9daf70f04078869385bdf.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что госпособия в размере 10 тысяч рублей для беженцев с Донбасса и из Украины выплачиваются медленно."Государство в отличие от многих других западных стран сразу назначило 10-тысячные пособия, которые выплачиваются плохо. Я уже дважды писала письмо. (Премьер-министру Михаилу) Мишустину буду писать, и президенту. Плохо, медлят. Нас это очень беспокоит", - сказала Москалькова на заседании экспертного совета в Доме прав человека РФ.Она рассказала, что обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой менять гривны."Это в принципе для государства огромнейшая нагрузка, эти гривны нам не нужны, нам некуда их реализовывать", - отметила Москалькова.

https://ria.ru/20220624/moskalkova-1797777001.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, эльвира набиуллина, россия, татьяна москалькова