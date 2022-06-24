https://ria.ru/20220624/vstrecha-1797978461.html
Блинкен не исключил встречу с Лавровым в Индонезии
Блинкен не исключил встречу с Лавровым в Индонезии - РИА Новости, 24.06.2022
Блинкен не исключил встречу с Лавровым в Индонезии
Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос о перспективах встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Индонезии, где главы дипломатий соберутся... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:17
2022-06-24T19:17
2022-06-24T19:35
в мире
большая двадцатка
энтони блинкен
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
государственный департамент сша
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос о перспективах встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Индонезии, где главы дипломатий соберутся для министерской встречи G20, однако и не отверг такую возможность."Я не буду забегать вперед, следите за обновлениями", - сказал Блинкен журналистам в ответ на вопрос о возможности встречи с Лавровым в Индонезии.
https://ria.ru/20220624/ukraina-1797972112.html
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, большая двадцатка, энтони блинкен, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), государственный департамент сша, индонезия
19:17 24.06.2022 (обновлено: 19:35 24.06.2022)
Блинкен не исключил встречу с Лавровым в Индонезии
Госсекретарь США Блинкен: встреча с Лавровым на полях заседания глав МИД G20 не исключена