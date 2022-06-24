https://ria.ru/20220624/vstrecha-1797978461.html

Блинкен не исключил встречу с Лавровым в Индонезии

Блинкен не исключил встречу с Лавровым в Индонезии - РИА Новости, 24.06.2022

Блинкен не исключил встречу с Лавровым в Индонезии

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос о перспективах встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Индонезии, где главы дипломатий соберутся... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:17

2022-06-24T19:17

2022-06-24T19:35

в мире

большая двадцатка

энтони блинкен

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

государственный департамент сша

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос о перспективах встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Индонезии, где главы дипломатий соберутся для министерской встречи G20, однако и не отверг такую возможность."Я не буду забегать вперед, следите за обновлениями", - сказал Блинкен журналистам в ответ на вопрос о возможности встречи с Лавровым в Индонезии.

https://ria.ru/20220624/ukraina-1797972112.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, большая двадцатка, энтони блинкен, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), государственный департамент сша, индонезия