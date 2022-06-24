Воронин прокомментировал предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС
Экс-президент Воронин: ЕС посадил Молдавию на "цепь", чтобы она не сотрудничала с Россией
© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции протеста перед зданием правительства Молдавии
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. При помощи предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Молдавию "посадили на цепь", чтобы она не сотрудничала с Россией, заявил экс-президент республики Владимир Воронин.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Статус кандидата лишает Молдавию геополитической свободы. Это просто цепь, на которую посадили Молдавию, чтобы мы не могли дергаться и сотрудничать с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией", – заявил Воронин в комментарии радио Sputnik Moldova.
По его словам, этот статус не дает республике никаких преимуществ и перспектив на вступление в Евросоюз.
"Никто из Евросоюза не говорит нам, что делать с Приднестровьем, а без разрешения приднестровского вопроса никто нас в Евросоюз не примет. Это еще раз доказывает то, что предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС – это пропагандистский трюк", - подчеркнул экс-президент.