https://ria.ru/20220624/voronin-1797883248.html

Воронин прокомментировал предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС

Воронин прокомментировал предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022

Воронин прокомментировал предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС

При помощи предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Молдавию "посадили на цепь", чтобы она не сотрудничала с Россией, заявил экс-президент республики РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:34

2022-06-24T15:34

2022-06-24T15:34

в мире

шарль мишель

молдавия

брюссель

украина

евросовет

евросоюз

владимир воронин

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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. При помощи предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Молдавию "посадили на цепь", чтобы она не сотрудничала с Россией, заявил экс-президент республики Владимир Воронин.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель."Статус кандидата лишает Молдавию геополитической свободы. Это просто цепь, на которую посадили Молдавию, чтобы мы не могли дергаться и сотрудничать с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией", – заявил Воронин в комментарии радио Sputnik Moldova.По его словам, этот статус не дает республике никаких преимуществ и перспектив на вступление в Евросоюз."Никто из Евросоюза не говорит нам, что делать с Приднестровьем, а без разрешения приднестровского вопроса никто нас в Евросоюз не примет. Это еще раз доказывает то, что предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС – это пропагандистский трюк", - подчеркнул экс-президент.

https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797843155.html

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Наталья Макарова

в мире, шарль мишель, молдавия, брюссель, украина, евросовет, евросоюз, владимир воронин