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Воронин прокомментировал предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
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Воронин прокомментировал предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС
Воронин прокомментировал предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
Воронин прокомментировал предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС
При помощи предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Молдавию "посадили на цепь", чтобы она не сотрудничала с Россией, заявил экс-президент республики РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:34
2022-06-24T15:34
в мире
шарль мишель
молдавия
брюссель
украина
евросовет
евросоюз
владимир воронин
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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. При помощи предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Молдавию "посадили на цепь", чтобы она не сотрудничала с Россией, заявил экс-президент республики Владимир Воронин.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель."Статус кандидата лишает Молдавию геополитической свободы. Это просто цепь, на которую посадили Молдавию, чтобы мы не могли дергаться и сотрудничать с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией", – заявил Воронин в комментарии радио Sputnik Moldova.По его словам, этот статус не дает республике никаких преимуществ и перспектив на вступление в Евросоюз."Никто из Евросоюза не говорит нам, что делать с Приднестровьем, а без разрешения приднестровского вопроса никто нас в Евросоюз не примет. Это еще раз доказывает то, что предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС – это пропагандистский трюк", - подчеркнул экс-президент.
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в мире, шарль мишель, молдавия, брюссель, украина, евросовет, евросоюз, владимир воронин
15:34 24.06.2022
 
Воронин прокомментировал предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС

Экс-президент Воронин: ЕС посадил Молдавию на "цепь", чтобы она не сотрудничала с Россией

© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции протеста перед зданием правительства Молдавии
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. При помощи предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Молдавию "посадили на цепь", чтобы она не сотрудничала с Россией, заявил экс-президент республики Владимир Воронин.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Статус кандидата лишает Молдавию геополитической свободы. Это просто цепь, на которую посадили Молдавию, чтобы мы не могли дергаться и сотрудничать с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией", – заявил Воронин в комментарии радио Sputnik Moldova.
По его словам, этот статус не дает республике никаких преимуществ и перспектив на вступление в Евросоюз.
"Никто из Евросоюза не говорит нам, что делать с Приднестровьем, а без разрешения приднестровского вопроса никто нас в Евросоюз не примет. Это еще раз доказывает то, что предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС – это пропагандистский трюк", - подчеркнул экс-президент.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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В Европарламенте заявили о трудном пути в ЕС для Молдавии
 
В миреШарль МишельМолдавияБрюссельУкраинаЕвросоветЕвросоюзВладимир Воронин
 
 
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