https://ria.ru/20220624/voda-1797750740.html
В нескольких районах ЛНР остановили подачу воды из-за повреждений ЛЭП
В нескольких районах ЛНР остановили подачу воды из-за повреждений ЛЭП - РИА Новости, 24.06.2022
В нескольких районах ЛНР остановили подачу воды из-за повреждений ЛЭП
Повреждение линии электропередачи привело к обесточиванию объектов водоснабжения, подающих воду на Луганск и в Славяносербский район Луганской Народной... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:12
2022-06-24T10:12
2022-06-24T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
славяносербский район
луганск
металлист
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Повреждение линии электропередачи привело к обесточиванию объектов водоснабжения, подающих воду на Луганск и в Славяносербский район Луганской Народной Республики, в результате подача воды была приостановлена, сообщает правительство ЛНР."Повреждение высоковольтной линии электропередачи привело к обесточиванию объектов водоснабжения, которые подают воду на Луганск и населенные пункты Славяносербского района. Подача воды потребителям прекращена до восстановления энергоснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Отмечается, что без централизованного водоснабжения остались села Славяносербского района: Веселая Гора, Приветное, Обозное, Раевка, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески и Стукалова Балка. В Луганске без воды оказался поселок Тепличное и частично Каменнобродский район.
https://ria.ru/20220622/donbass-1797384765.html
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в мире, жкх, славяносербский район, луганск, металлист, ситуация в днр и лнр
В нескольких районах ЛНР остановили подачу воды из-за повреждений ЛЭП
В Луганске и Славяносербском районе остановили подачу воды из-за повреждений ЛЭП