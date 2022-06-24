https://ria.ru/20220624/voda-1797750740.html

В нескольких районах ЛНР остановили подачу воды из-за повреждений ЛЭП

В нескольких районах ЛНР остановили подачу воды из-за повреждений ЛЭП - РИА Новости, 24.06.2022

В нескольких районах ЛНР остановили подачу воды из-за повреждений ЛЭП

Повреждение линии электропередачи привело к обесточиванию объектов водоснабжения, подающих воду на Луганск и в Славяносербский район Луганской Народной... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:12

2022-06-24T10:12

2022-06-24T10:12

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

славяносербский район

луганск

металлист

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787377247_0:2:1678:946_1920x0_80_0_0_c28b57d52b6ea22dafab636648e95e64.jpg

ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Повреждение линии электропередачи привело к обесточиванию объектов водоснабжения, подающих воду на Луганск и в Славяносербский район Луганской Народной Республики, в результате подача воды была приостановлена, сообщает правительство ЛНР."Повреждение высоковольтной линии электропередачи привело к обесточиванию объектов водоснабжения, которые подают воду на Луганск и населенные пункты Славяносербского района. Подача воды потребителям прекращена до восстановления энергоснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Отмечается, что без централизованного водоснабжения остались села Славяносербского района: Веселая Гора, Приветное, Обозное, Раевка, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески и Стукалова Балка. В Луганске без воды оказался поселок Тепличное и частично Каменнобродский район.

https://ria.ru/20220622/donbass-1797384765.html

славяносербский район

луганск

металлист

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, славяносербский район, луганск, металлист, ситуация в днр и лнр