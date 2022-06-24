21:42 24.06.2022 (обновлено: 22:43 24.06.2022)
"Быстро бежали!" Потеря САУ Caesar Киевом взбесила французского политика
Французский политик Каденас пришел в ярость после потери САУ Caesar украинской армией
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Французский политик Жан-Мишель Каденас разозлился после новости о потере украинскими войсками части самоходных артиллерийских установок Caesar, предоставленных Парижем.
"Россия взяла среди прочего две из шести САУ Caesar, которые поставила Франция! Они были в идеальном рабочем состоянии. Украинцы сбежали так быстро, что у них не было времени ни уничтожить их, ни заминировать!" — написал он в Twitter.
Ранее Уралвагонзавод в своем официальном Telegram-канале попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Эммануэлю Макрону за захваченные на Украине артиллерийские установки, так как они "в хозяйстве пригодятся". Военно-промышленное предприятие пообещало разобрать самоходки, сконструированные концерном Nexter.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.