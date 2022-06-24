https://ria.ru/20220624/ukraina-1798010511.html

"Быстро бежали!" Потеря САУ Caesar Киевом взбесила французского политика

"Быстро бежали!" Потеря САУ Caesar Киевом взбесила французского политика - РИА Новости, 24.06.2022

"Быстро бежали!" Потеря САУ Caesar Киевом взбесила французского политика

Французский политик Жан-Мишель Каденас разозлился после новости о потере украинскими войсками части самоходных артиллерийских установок Caesar, предоставленных... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T21:42

2022-06-24T21:42

2022-06-24T22:43

в мире

эммануэль макрон

россия

украина

уралвагонзавод

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797646851_0:167:1599:1066_1920x0_80_0_0_c05ad2c0d67e7748bbaffc3e894a0201.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Французский политик Жан-Мишель Каденас разозлился после новости о потере украинскими войсками части самоходных артиллерийских установок Caesar, предоставленных Парижем.Ранее Уралвагонзавод в своем официальном Telegram-канале попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Эммануэлю Макрону за захваченные на Украине артиллерийские установки, так как они "в хозяйстве пригодятся". Военно-промышленное предприятие пообещало разобрать самоходки, сконструированные концерном Nexter.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220624/bayden-1797945764.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, эммануэль макрон, россия, украина, уралвагонзавод, вооруженные силы украины