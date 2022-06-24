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США поддержат дипломатические решения конфликта на Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/ukraina-1797972112.html
США поддержат дипломатические решения конфликта на Украине, заявил Блинкен
США поддержат дипломатические решения конфликта на Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 24.06.2022
США поддержат дипломатические решения конфликта на Украине, заявил Блинкен
США готовы поддержать любые возможные дипломатические решения конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:50
2022-06-24T19:06
энтони блинкен
в мире
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
донбасс
саммит g7
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США готовы поддержать любые возможные дипломатические решения конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Госсекретарь США также подтвердил, что Вашингтон "продолжит обсуждать стратегию дипломатического урегулирования данного конфликта с союзниками и партнерами США", параллельно укрепляя обороноспособность украинской армии и, как следствие, позиции Киева за столом переговоров с РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220624/ukraina-1797968959.html
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энтони блинкен, в мире, украина, россия, сша, донбасс, саммит g7
18:50 24.06.2022 (обновлено: 19:06 24.06.2022)
 
США поддержат дипломатические решения конфликта на Украине, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: Штаты поддержат дипломатические решения конфликта на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США готовы поддержать любые возможные дипломатические решения конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы готовы поддержать любое возможное дипломатическое решение (конфликта на Украине), однако считаем, что Россия не продемонстрировала какого-либо интереса к этому", - сказал в ходе пресс-конференции Блинкен, находящийся с визитом в Германии, где 26-28 июня пройдет саммит G7.
Госсекретарь США также подтвердил, что Вашингтон "продолжит обсуждать стратегию дипломатического урегулирования данного конфликта с союзниками и партнерами США", параллельно укрепляя обороноспособность украинской армии и, как следствие, позиции Киева за столом переговоров с РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
18:41Специальная военная операция на Украине
США будут помогать Украине столько, сколько потребуется, заявил Блинкен
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
13:15Специальная военная операция на Украине
Косачев обвинил США в финансировании терроризма на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнтони БлинкенВ миреУкраинаРоссияСШАДонбассСаммит G7
 
 
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