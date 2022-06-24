https://ria.ru/20220624/ukraina-1797972112.html

США поддержат дипломатические решения конфликта на Украине, заявил Блинкен

США поддержат дипломатические решения конфликта на Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 24.06.2022

США поддержат дипломатические решения конфликта на Украине, заявил Блинкен

США готовы поддержать любые возможные дипломатические решения конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:50

2022-06-24T18:50

2022-06-24T19:06

энтони блинкен

в мире

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

донбасс

саммит g7

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США готовы поддержать любые возможные дипломатические решения конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Госсекретарь США также подтвердил, что Вашингтон "продолжит обсуждать стратегию дипломатического урегулирования данного конфликта с союзниками и партнерами США", параллельно укрепляя обороноспособность украинской армии и, как следствие, позиции Киева за столом переговоров с РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220624/ukraina-1797968959.html

https://ria.ru/20220624/ssha-1797820253.html

украина

россия

сша

донбасс

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

энтони блинкен, в мире, украина, россия, сша, донбасс, саммит g7