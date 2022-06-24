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США будут помогать Украине столько, сколько потребуется, заявил Блинкен - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/ukraina-1797968959.html
США будут помогать Украине столько, сколько потребуется, заявил Блинкен
США будут помогать Украине столько, сколько потребуется, заявил Блинкен - РИА Новости, 24.06.2022
США будут помогать Украине столько, сколько потребуется, заявил Блинкен
Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо, заявил в пятницу государственный секретарь США Энтони... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:41
2022-06-24T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
россия
сша
энтони блинкен
донбасс
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо, заявил в пятницу государственный секретарь США Энтони Блинкен.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, сша, энтони блинкен, донбасс
18:41 24.06.2022 (обновлено: 19:10 24.06.2022)
 
США будут помогать Украине столько, сколько потребуется, заявил Блинкен

Блинкен: США будут оказывать военную помощь Украине столько, сколько потребуется

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо, заявил в пятницу государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Мы оказываем поддержку Украине, чтобы они могли защищать себя. Мы продолжим делать это столько, сколько потребуется", - отметил Блинкен в своём выступлении перед журналистами.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияСШАЭнтони БлинкенДонбасс
 
 
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