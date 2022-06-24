https://ria.ru/20220624/ukraina-1797968959.html

США будут помогать Украине столько, сколько потребуется, заявил Блинкен

США будут помогать Украине столько, сколько потребуется, заявил Блинкен - РИА Новости, 24.06.2022

США будут помогать Украине столько, сколько потребуется, заявил Блинкен

Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо, заявил в пятницу государственный секретарь США Энтони... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:41

2022-06-24T18:41

2022-06-24T19:10

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

россия

сша

энтони блинкен

донбасс

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Соединённые Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо, заявил в пятницу государственный секретарь США Энтони Блинкен.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220624/ssha-1797820253.html

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сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, сша, энтони блинкен, донбасс