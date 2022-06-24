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Переодетые в гражданское украинские солдаты пытаются уйти от союзных сил

Переодетые в гражданское украинские солдаты пытаются уйти от союзных сил - РИА Новости, 24.06.2022

Переодетые в гражданское украинские солдаты пытаются уйти от союзных сил

Украинские солдаты, не успевшие отступить из освобожденных союзными силами населенных пунктов Горское и Золотое в ЛНР, переодеваются в гражданское и пытаются... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:21

2022-06-24T17:21

2022-06-24T17:38

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Украинские солдаты, не успевшие отступить из освобожденных союзными силами населенных пунктов Горское и Золотое в ЛНР, переодеваются в гражданское и пытаются спрятаться среди мирных жителей и после скрыться, сообщил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Большое количество украинских солдат, переодевшись в гражданскую одежду, пытаются скрыться или раствориться среди мирного населения городов Золотое и Горское", - сказал Филипоненко в эфире "России 24".В целом, уточнил он, пленных "большое количество", сейчас с ними ведется работа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр