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В Раде предложили запретить мужчинам выезжать во время военного положения - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/ukraina-1797856651.html
В Раде предложили запретить мужчинам выезжать во время военного положения
В Раде предложили запретить мужчинам выезжать во время военного положения - РИА Новости, 24.06.2022
В Раде предложили запретить мужчинам выезжать во время военного положения
Законопроект о запрете выезда мужчин за границу во время военного положения внесли на рассмотрение в парламент Украины. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:28
2022-06-24T15:44
специальная военная операция на украине
верховная рада украины
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Законопроект о запрете выезда мужчин за границу во время военного положения внесли на рассмотрение в парламент Украины."Гражданам Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет запрещен выезд за границы Украины во время действия военного положения на Украине", - говорится в тексте законопроекта, размещенного на сайте парламента. Законопроектом предлагают разрешить выезд с Украины людям, имеющим отсрочку от мобилизации. Отсрочка среди прочих полагается многодетным отцам, людям, осуществляющим уход за лицами, в нем нуждающимся, и депутатам Верховной рады.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
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верховная рада украины, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
14:28 24.06.2022 (обновлено: 15:44 24.06.2022)
 
В Раде предложили запретить мужчинам выезжать во время военного положения

В Раду внесли законопроект о запрете мужчинам выезжать во время военного положения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Законопроект о запрете выезда мужчин за границу во время военного положения внесли на рассмотрение в парламент Украины.
"Гражданам Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет запрещен выезд за границы Украины во время действия военного положения на Украине", - говорится в тексте законопроекта, размещенного на сайте парламента. Законопроектом предлагают разрешить выезд с Украины людям, имеющим отсрочку от мобилизации. Отсрочка среди прочих полагается многодетным отцам, людям, осуществляющим уход за лицами, в нем нуждающимся, и депутатам Верховной рады.
На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
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