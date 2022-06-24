https://ria.ru/20220624/ukraina-1797856651.html
В Раде предложили запретить мужчинам выезжать во время военного положения
В Раде предложили запретить мужчинам выезжать во время военного положения - РИА Новости, 24.06.2022
В Раде предложили запретить мужчинам выезжать во время военного положения
Законопроект о запрете выезда мужчин за границу во время военного положения внесли на рассмотрение в парламент Украины. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:28
2022-06-24T14:28
2022-06-24T15:44
специальная военная операция на украине
верховная рада украины
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Законопроект о запрете выезда мужчин за границу во время военного положения внесли на рассмотрение в парламент Украины."Гражданам Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет запрещен выезд за границы Украины во время действия военного положения на Украине", - говорится в тексте законопроекта, размещенного на сайте парламента. Законопроектом предлагают разрешить выезд с Украины людям, имеющим отсрочку от мобилизации. Отсрочка среди прочих полагается многодетным отцам, людям, осуществляющим уход за лицами, в нем нуждающимся, и депутатам Верховной рады.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
https://ria.ru/20220313/granitsa-1777932709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховная рада украины, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
14:28 24.06.2022 (обновлено: 15:44 24.06.2022)
В Раде предложили запретить мужчинам выезжать во время военного положения
В Раду внесли законопроект о запрете мужчинам выезжать во время военного положения