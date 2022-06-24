https://ria.ru/20220624/ukraina-1797856651.html

В Раде предложили запретить мужчинам выезжать во время военного положения

В Раде предложили запретить мужчинам выезжать во время военного положения - РИА Новости, 24.06.2022

В Раде предложили запретить мужчинам выезжать во время военного положения

Законопроект о запрете выезда мужчин за границу во время военного положения внесли на рассмотрение в парламент Украины. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:28

2022-06-24T14:28

2022-06-24T15:44

специальная военная операция на украине

верховная рада украины

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Законопроект о запрете выезда мужчин за границу во время военного положения внесли на рассмотрение в парламент Украины."Гражданам Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет запрещен выезд за границы Украины во время действия военного положения на Украине", - говорится в тексте законопроекта, размещенного на сайте парламента. Законопроектом предлагают разрешить выезд с Украины людям, имеющим отсрочку от мобилизации. Отсрочка среди прочих полагается многодетным отцам, людям, осуществляющим уход за лицами, в нем нуждающимся, и депутатам Верховной рады.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

https://ria.ru/20220313/granitsa-1777932709.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

верховная рада украины, в мире, украина, ситуация в днр и лнр