https://ria.ru/20220624/ukraina-1797834367.html

В ДНР рассказали, как украинские радикалы убивают желающих сдаться

В ДНР рассказали, как украинские радикалы убивают желающих сдаться - РИА Новости, 24.06.2022

В ДНР рассказали, как украинские радикалы убивают желающих сдаться

Украинские радикалы из "Правого сектора"* (организация признана экстремистской и запрещена в России) убивают желающих сдаться сослуживцев, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:41

2022-06-24T13:41

2022-06-24T13:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797741117_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_848a024a4dd78a2d1e8f7a9705b4ea7b.jpg

ЛУГАНСК, 24 июн – РИА Новости. Украинские радикалы из "Правого сектора"* (организация признана экстремистской и запрещена в России) убивают желающих сдаться сослуживцев, сообщил РИА Новости командир взвода ДНР Алексей с позывным Флинт, принимающий участие в боевых действиях в Горском в Луганской Народной республике.В Минобороны РФ в пятницу заявили, что российские войска в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокировали группировку украинских войск численностью до 2 тысяч человек, среди которых есть формирование радикалов из "Правого сектора"*."Брали с "Правого сектора"* человека, он рассказывал, что офицер один хотел у них сдаться, сложить оружие, и его другой офицер застрелил", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинские войска отступают, только если есть четкий приказ. "Так у них был приказ, по словам местных, что они в Горское отступают там дальше держаться. В Тошковке группы держались до последнего, но мы их выбили все равно", - сказал военный.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220614/rasstrel-1795145782.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр