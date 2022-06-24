https://ria.ru/20220624/ukraina-1797834367.html
В ДНР рассказали, как украинские радикалы убивают желающих сдаться
В ДНР рассказали, как украинские радикалы убивают желающих сдаться - РИА Новости, 24.06.2022
В ДНР рассказали, как украинские радикалы убивают желающих сдаться
Украинские радикалы из "Правого сектора"* (организация признана экстремистской и запрещена в России) убивают желающих сдаться сослуживцев, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:41
2022-06-24T13:41
2022-06-24T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 июн – РИА Новости. Украинские радикалы из "Правого сектора"* (организация признана экстремистской и запрещена в России) убивают желающих сдаться сослуживцев, сообщил РИА Новости командир взвода ДНР Алексей с позывным Флинт, принимающий участие в боевых действиях в Горском в Луганской Народной республике.В Минобороны РФ в пятницу заявили, что российские войска в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокировали группировку украинских войск численностью до 2 тысяч человек, среди которых есть формирование радикалов из "Правого сектора"*."Брали с "Правого сектора"* человека, он рассказывал, что офицер один хотел у них сдаться, сложить оружие, и его другой офицер застрелил", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинские войска отступают, только если есть четкий приказ. "Так у них был приказ, по словам местных, что они в Горское отступают там дальше держаться. В Тошковке группы держались до последнего, но мы их выбили все равно", - сказал военный.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В ДНР рассказали, как украинские радикалы убивают желающих сдаться
Военный ДНР заявил, что украинские радикалы убивают желающих сдаться сослуживцев
ЛУГАНСК, 24 июн – РИА Новости. Украинские радикалы из "Правого сектора"* (организация признана экстремистской и запрещена в России) убивают желающих сдаться сослуживцев, сообщил РИА Новости командир взвода ДНР Алексей с позывным Флинт, принимающий участие в боевых действиях в Горском в Луганской Народной республике.
В Минобороны РФ
в пятницу заявили, что российские войска в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокировали группировку украинских войск численностью до 2 тысяч человек, среди которых есть формирование радикалов из "Правого сектора
"*.
"Брали с "Правого сектора"* человека, он рассказывал, что офицер один хотел у них сдаться, сложить оружие, и его другой офицер застрелил", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинские войска отступают, только если есть четкий приказ. "Так у них был приказ, по словам местных, что они в Горское отступают там дальше держаться. В Тошковке группы держались до последнего, но мы их выбили все равно", - сказал военный.
* Экстремистская организация, запрещенная в России