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Посол ЛНР в России прокомментировал планы увольнения главы СБУ - РИА Новости, 24.06.2022
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Посол ЛНР в России прокомментировал планы увольнения главы СБУ
Посол ЛНР в России прокомментировал планы увольнения главы СБУ - РИА Новости, 24.06.2022
Посол ЛНР в России прокомментировал планы увольнения главы СБУ
Владимир Зеленский, увольняя главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, "сливает уже совсем своих", заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:20
2022-06-24T08:20
в мире
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, увольняя главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, "сливает уже совсем своих", заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.Ранее издание Politico со ссылкой на четырех украинских чиновников и одного западного дипломата сообщило, что Зеленский намерен отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. По словам источников, повседневной деятельностью СБУ в настоящее время фактически управляют из офиса самого Зеленского. Как отмечает издание, недовольство работой Баканова возникло после 24 февраля."Зеленский намерен сливать уже совсем "своих своих". Такой балласт непрофессионалов страна не выдержит. Нести чушь хватит его одного", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
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в мире, служба безопасности украины
08:20 24.06.2022
 
Посол ЛНР в России прокомментировал планы увольнения главы СБУ

Посол ЛНР в России Мирошник прокомментировал планы увольнения главы СБУ Баканова

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИван Баканов
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Иван Баканов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, увольняя главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, "сливает уже совсем своих", заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
Ранее издание Politico со ссылкой на четырех украинских чиновников и одного западного дипломата сообщило, что Зеленский намерен отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. По словам источников, повседневной деятельностью СБУ в настоящее время фактически управляют из офиса самого Зеленского. Как отмечает издание, недовольство работой Баканова возникло после 24 февраля.
"Зеленский намерен сливать уже совсем "своих своих". Такой балласт непрофессионалов страна не выдержит. Нести чушь хватит его одного", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
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В миреСлужба безопасности Украины
 
 
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