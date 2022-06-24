https://ria.ru/20220624/ukraina-1797722522.html

Джонсон призвал НАТО и G7 не допустить "плохого мира" на Украине

Джонсон призвал НАТО и G7 не допустить "плохого мира" на Украине - РИА Новости, 24.06.2022

Джонсон призвал НАТО и G7 не допустить "плохого мира" на Украине

Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к странам G7 и НАТО с призывом не допустить "плохого мира" на Украине, подразумевающего территориальные... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T03:39

2022-06-24T03:39

2022-06-24T03:43

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к странам G7 и НАТО с призывом не допустить "плохого мира" на Украине, подразумевающего территориальные уступки со стороны Киева, сообщает газета Guardian.К теме урегулирования ситуации на Украине Джонсон обратился в четверг в ходе визита в руандийскую столицу Кигали."Мое послание коллегам из G7 и НАТО, в частности, будет звучать так: "Сейчас не время поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, для которого им предлагается отдать куски своей территории в обмен на прекращение огня. Я думаю, что это было бы катастрофой", - сказал Джонсон.Саммит G7 пройдет 26-27 июня в Германии, через несколько дней состоится саммит НАТО в Мадриде.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что в Москве не видят возможности, что Украине "разрешат вернуться" к переговорам с Россией. При этом он отметил, что если Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220619/britaniya-1796571818.html

https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797721891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, нато, g7, великобритания