03:39 24.06.2022 (обновлено: 03:43 24.06.2022)
Джонсон призвал НАТО и G7 не допустить "плохого мира" на Украине
Премьер-министр Британии Джонсон призвал НАТО и G7 не допустить "плохого мира" на Украине
© AP PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве, Украина
© AP Photo
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к странам G7 и НАТО с призывом не допустить "плохого мира" на Украине, подразумевающего территориальные уступки со стороны Киева, сообщает газета Guardian.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что в Москве не видят возможности, что Украине "разрешат вернуться" к переговорам с Россией. При этом он отметил, что если Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.