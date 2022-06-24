Рейтинг@Mail.ru
Автозавод разыскивает владелицу УАЗика, унесенного течением реки в Сочи - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/uaz-1798019449.html
Автозавод разыскивает владелицу УАЗика, унесенного течением реки в Сочи
Автозавод разыскивает владелицу УАЗика, унесенного течением реки в Сочи - РИА Новости, 24.06.2022
Автозавод разыскивает владелицу УАЗика, унесенного течением реки в Сочи
Ульяновский автомобильный завод ищет владелицу автомобиля, который унесло течением реки в море во время ливней в Сочи, об этом сообщается на официальной... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T23:20
2022-06-24T23:20
сочи
ульяновский автомобильный завод (уаз)
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155657/85/1556578530_0:128:1080:736_1920x0_80_0_0_53d949879aed584587e32adaa44c62bb.jpg
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод ищет владелицу автомобиля, который унесло течением реки в море во время ливней в Сочи, об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсетях.В пятницу в социальных сетях появилось видео, на котором женщина в Сочи плачет, сожалея о том, что ее автомобиль унесло течением реки в море. "Вон он, мой УАЗик, вон он, колесики одни торчат", - произносит владелица, показывая на автомобиль, который лежит на поверхности моря вверх дном.В Сочи до 27 июня действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как добавляли сочинские власти, больше всего во время ливней пострадал Лазаревский район курорта, там автомобили были унесены течением селевых потоков в море. В двух машинах, унесённых в море, находились семеро туристов с детьми из Ставрополья, двое из них погибли, остальных ищут спасатели.
https://ria.ru/20211012/avtomobili-1754127231.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155657/85/1556578530_0:27:1080:837_1920x0_80_0_0_26743c1d0d4d46c72735e7efcbd9e21b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто
23:20 24.06.2022
 
Автозавод разыскивает владелицу УАЗика, унесенного течением реки в Сочи

УАЗ разыскивает владелицу автомобиля, унесенного в море во время ливней в Сочи

© Фото : УАЗ | Ульяновский автомобильный заводСалон автомобиля УАЗ "Патриот"
Салон автомобиля УАЗ Патриот - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : УАЗ | Ульяновский автомобильный завод
Салон автомобиля УАЗ "Патриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод ищет владелицу автомобиля, который унесло течением реки в море во время ливней в Сочи, об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсетях.
В пятницу в социальных сетях появилось видео, на котором женщина в Сочи плачет, сожалея о том, что ее автомобиль унесло течением реки в море. "Вон он, мой УАЗик, вон он, колесики одни торчат", - произносит владелица, показывая на автомобиль, который лежит на поверхности моря вверх дном.
"Мы искренне сочувствуем несчастью и не можем оставить произошедшее просто так. Друзья, возможно вы или ваши знакомые знают владелицу унесенного в море автомобиля?", - указывается в сообщении на странице завода "ВКонтакте".
В Сочи до 27 июня действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как добавляли сочинские власти, больше всего во время ливней пострадал Лазаревский район курорта, там автомобили были унесены течением селевых потоков в море. В двух машинах, унесённых в море, находились семеро туристов с детьми из Ставрополья, двое из них погибли, остальных ищут спасатели.
Губернатор хабаровского края Дегтярев передает новые автомобили скорой медицинской помощи
12 октября 2021, 05:42Хабаровский край
В Хабаровском крае закупили более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ для медиков
 
СочиУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Авто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала