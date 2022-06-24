https://ria.ru/20220624/uaz-1798019449.html

Автозавод разыскивает владелицу УАЗика, унесенного течением реки в Сочи

Автозавод разыскивает владелицу УАЗика, унесенного течением реки в Сочи - РИА Новости, 24.06.2022

Автозавод разыскивает владелицу УАЗика, унесенного течением реки в Сочи

Ульяновский автомобильный завод ищет владелицу автомобиля, который унесло течением реки в море во время ливней в Сочи, об этом сообщается на официальной... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T23:20

2022-06-24T23:20

2022-06-24T23:20

сочи

ульяновский автомобильный завод (уаз)

авто

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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод ищет владелицу автомобиля, который унесло течением реки в море во время ливней в Сочи, об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсетях.В пятницу в социальных сетях появилось видео, на котором женщина в Сочи плачет, сожалея о том, что ее автомобиль унесло течением реки в море. "Вон он, мой УАЗик, вон он, колесики одни торчат", - произносит владелица, показывая на автомобиль, который лежит на поверхности моря вверх дном.В Сочи до 27 июня действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как добавляли сочинские власти, больше всего во время ливней пострадал Лазаревский район курорта, там автомобили были унесены течением селевых потоков в море. В двух машинах, унесённых в море, находились семеро туристов с детьми из Ставрополья, двое из них погибли, остальных ищут спасатели.

https://ria.ru/20211012/avtomobili-1754127231.html

сочи

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сочи, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто