https://ria.ru/20220624/tranzit-1797922255.html

Алиханов допустил, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград

Алиханов допустил, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград - РИА Новости, 24.06.2022

Алиханов допустил, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении ЕС учесть обязательства и не препятствовать транзиту в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:14

2022-06-24T17:14

2022-06-24T18:30

калининградская область

экономика

антон алиханов

литва

россия

евросоюз

в мире

санкции

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении ЕС учесть обязательства и не препятствовать транзиту в Калининград.Глава региона добавил, что дипломатическое решение по линии МИД дает результаты.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посла ЕС в России Маркуса Эдерера вызвали в дипломатическое ведомство во вторник для прояснения ситуации. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Литовские власти отрицают нарушение договора о перемещении товаров и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. В свою очередь, Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через соседнее государство. Перевозка нефтепродуктов в российский регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

https://ria.ru/20220623/kaliningrad-1797610532.html

https://ria.ru/20220623/kaliningrad-1797674770.html

калининградская область

литва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

калининградская область, экономика, антон алиханов, литва, россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии