17:14 24.06.2022 (обновлено: 18:30 24.06.2022)
Алиханов допустил, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград
Алиханов: появились сообщения, что Евросоюз не будет препятствовать транзиту в Калининград
Центр Калининграда. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении ЕС учесть обязательства и не препятствовать транзиту в Калининград.
"Посмотрим, как это отразится в документах, насколько быстро", — сообщил он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что дипломатическое решение по линии МИД дает результаты.
Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посла ЕС в России Маркуса Эдерера вызвали в дипломатическое ведомство во вторник для прояснения ситуации. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Литовские власти отрицают нарушение договора о перемещении товаров и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. В свою очередь, Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через соседнее государство. Перевозка нефтепродуктов в российский регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.