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Алиханов допустил, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград - РИА Новости, 24.06.2022
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Алиханов допустил, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград
Алиханов допустил, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград - РИА Новости, 24.06.2022
Алиханов допустил, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении ЕС учесть обязательства и не препятствовать транзиту в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:14
2022-06-24T18:30
калининградская область
экономика
антон алиханов
литва
россия
евросоюз
в мире
санкции
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении ЕС учесть обязательства и не препятствовать транзиту в Калининград.Глава региона добавил, что дипломатическое решение по линии МИД дает результаты.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посла ЕС в России Маркуса Эдерера вызвали в дипломатическое ведомство во вторник для прояснения ситуации. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Литовские власти отрицают нарушение договора о перемещении товаров и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. В свою очередь, Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через соседнее государство. Перевозка нефтепродуктов в российский регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
https://ria.ru/20220623/kaliningrad-1797610532.html
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калининградская область, экономика, антон алиханов, литва, россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии
17:14 24.06.2022 (обновлено: 18:30 24.06.2022)
 
Алиханов допустил, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград

Алиханов: появились сообщения, что Евросоюз не будет препятствовать транзиту в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении ЕС учесть обязательства и не препятствовать транзиту в Калининград.

"Посмотрим, как это отразится в документах, насколько быстро", — сообщил он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что дипломатическое решение по линии МИД дает результаты.
Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза.
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Литовские власти отрицают нарушение договора о перемещении товаров и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. В свою очередь, Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через соседнее государство. Перевозка нефтепродуктов в российский регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
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