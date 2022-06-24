https://ria.ru/20220624/tranzit-1797825732.html

Алиханов вместе с МИД будет добиваться отмены ограничений на транзит грузов

Алиханов вместе с МИД будет добиваться отмены ограничений на транзит грузов - РИА Новости, 24.06.2022

Алиханов вместе с МИД будет добиваться отмены ограничений на транзит грузов

Калининградские власти надеются, что совместно с МИД РФ смогут добиться от ЕС исключения из санкционного пакета ограничения на транзит грузов в Калининград,... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:28

2022-06-24T13:28

2022-06-24T14:27

санкции в отношении россии

россия

литва

евросоюз

в мире

антон алиханов

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости. Калининградские власти надеются, что совместно с МИД РФ смогут добиться от ЕС исключения из санкционного пакета ограничения на транзит грузов в Калининград, заявил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС."Я надеюсь, что с помощью МИД мы добьемся того, что будет принято одно из решений: либо поправки будут внесены в первые четыре пакета, либо поправка в пятом пакете будет распространена на предыдущие четыре, либо будут даны новые разъяснения литовцам для того, чтобы они не применяли ограничения первых четырех пакетов на калининградский транзит", - сообщил Алиханов.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

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Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, литва, евросоюз, в мире, антон алиханов, калининградская область