13:28 24.06.2022 (обновлено: 14:27 24.06.2022)
Алиханов вместе с МИД будет добиваться отмены ограничений на транзит грузов
Алиханов выразил надежду на исключение из списка санкций ЕС ограничений на транзит грузов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости. Калининградские власти надеются, что совместно с МИД РФ смогут добиться от ЕС исключения из санкционного пакета ограничения на транзит грузов в Калининград, заявил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
"Я надеюсь, что с помощью МИД мы добьемся того, что будет принято одно из решений: либо поправки будут внесены в первые четыре пакета, либо поправка в пятом пакете будет распространена на предыдущие четыре, либо будут даны новые разъяснения литовцам для того, чтобы они не применяли ограничения первых четырех пакетов на калининградский транзит", - сообщил Алиханов.
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