https://ria.ru/20220624/torgovlya-1797900487.html
Глобальная торговля погрязла в спорах, заявил Путин
Глобальная торговля погрязла в спорах, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022
Глобальная торговля погрязла в спорах, заявил Путин
Глобальная торговля погрязла в спорах, в мире расшатывается вся валютно-финансовая система, рвутся логистические цепочки, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:20
2022-06-24T16:20
2022-06-24T16:41
владимир путин
экономика
торговля
в мире
брикс
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глобальная торговля погрязла в спорах, в мире расшатывается вся валютно-финансовая система, рвутся логистические цепочки, заявил президент России Владимир Путин."Глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении которых все меньше учитываются нормы принципов ВТО... Мы знаем, как развивалась ситуация в рамках этой организации в последние годы. Расшатывается вся международная валютно-финансовая система, рвутся производственные логистические и инвестиционные цепочки. Серьезный социально-экономический эффект особенно для развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока имеет стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, торговля, в мире, брикс, россия
16:20 24.06.2022 (обновлено: 16:41 24.06.2022)
Глобальная торговля погрязла в спорах, заявил Путин
Путин: глобальная торговля погрязла в спорах, расшатывается вся валютно-финансовая система