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Глобальная торговля погрязла в спорах, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022
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Глобальная торговля погрязла в спорах, заявил Путин
Глобальная торговля погрязла в спорах, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022
Глобальная торговля погрязла в спорах, заявил Путин
Глобальная торговля погрязла в спорах, в мире расшатывается вся валютно-финансовая система, рвутся логистические цепочки, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:20
2022-06-24T16:41
владимир путин
экономика
торговля
в мире
брикс
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глобальная торговля погрязла в спорах, в мире расшатывается вся валютно-финансовая система, рвутся логистические цепочки, заявил президент России Владимир Путин."Глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении которых все меньше учитываются нормы принципов ВТО... Мы знаем, как развивалась ситуация в рамках этой организации в последние годы. Расшатывается вся международная валютно-финансовая система, рвутся производственные логистические и инвестиционные цепочки. Серьезный социально-экономический эффект особенно для развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока имеет стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".
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владимир путин, экономика, торговля, в мире, брикс, россия
16:20 24.06.2022 (обновлено: 16:41 24.06.2022)
 
Глобальная торговля погрязла в спорах, заявил Путин

Путин: глобальная торговля погрязла в спорах, расшатывается вся валютно-финансовая система

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глобальная торговля погрязла в спорах, в мире расшатывается вся валютно-финансовая система, рвутся логистические цепочки, заявил президент России Владимир Путин.
"Глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении которых все меньше учитываются нормы принципов ВТО... Мы знаем, как развивалась ситуация в рамках этой организации в последние годы. Расшатывается вся международная валютно-финансовая система, рвутся производственные логистические и инвестиционные цепочки. Серьезный социально-экономический эффект особенно для развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока имеет стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 14:39
Путин обвинил Запад в безответственной макроэкономической политике
 
Владимир ПутинЭкономикаТорговляВ миреБРИКСРоссия
 
 
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