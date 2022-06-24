https://ria.ru/20220624/torgovlya-1797900487.html

Глобальная торговля погрязла в спорах, заявил Путин

Глобальная торговля погрязла в спорах, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022

Глобальная торговля погрязла в спорах, заявил Путин

Глобальная торговля погрязла в спорах, в мире расшатывается вся валютно-финансовая система, рвутся логистические цепочки, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:20

2022-06-24T16:20

2022-06-24T16:41

владимир путин

экономика

торговля

в мире

брикс

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глобальная торговля погрязла в спорах, в мире расшатывается вся валютно-финансовая система, рвутся логистические цепочки, заявил президент России Владимир Путин."Глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении которых все меньше учитываются нормы принципов ВТО... Мы знаем, как развивалась ситуация в рамках этой организации в последние годы. Расшатывается вся международная валютно-финансовая система, рвутся производственные логистические и инвестиционные цепочки. Серьезный социально-экономический эффект особенно для развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока имеет стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары", - сказал Путин на заседании в формате "БРИКС плюс".

https://ria.ru/20220622/putin-1797308628.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, торговля, в мире, брикс, россия