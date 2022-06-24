https://ria.ru/20220624/terakt-1797744912.html

В Херсоне произошел теракт

В Херсоне произошел теракт - РИА Новости, 24.06.2022

В Херсоне произошел теракт

В Херсоне взорвался автомобиль, власти квалифицируют случившееся как террористический акт, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:48

2022-06-24T09:48

2022-06-24T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В Херсоне взорвался автомобиль, власти квалифицируют случившееся как террористический акт, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.Как рассказал агентству замруководителя ВГА Кирилл Стремоусов, в результате теракта погиб чиновник.Стремоусов добавил, что машину подорвали, когда Савлученко в нее сел.В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, вошел в оборот российский рубль. Области объявили о планах присоединиться к России.

https://ria.ru/20220624/krakh-1797727721.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире