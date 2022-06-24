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В Херсоне произошел теракт - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Херсоне произошел теракт
В Херсоне произошел теракт - РИА Новости, 24.06.2022
В Херсоне произошел теракт
В Херсоне взорвался автомобиль, власти квалифицируют случившееся как террористический акт, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:48
2022-06-24T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В Херсоне взорвался автомобиль, власти квалифицируют случившееся как террористический акт, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.Как рассказал агентству замруководителя ВГА Кирилл Стремоусов, в результате теракта погиб чиновник.Стремоусов добавил, что машину подорвали, когда Савлученко в нее сел.В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, вошел в оборот российский рубль. Области объявили о планах присоединиться к России.
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в мире
09:48 24.06.2022 (обновлено: 10:21 24.06.2022)
 
В Херсоне произошел теракт

Замруководителя ВГА Стремоусов: в Херсоне произошел теракт, подорван автомобиль

© Фото : Херсон.ру/TelegramТеракт в Херсоне
Теракт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : Херсон.ру/Telegram
Теракт в Херсоне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В Херсоне взорвался автомобиль, власти квалифицируют случившееся как террористический акт, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.
Как рассказал агентству замруководителя ВГА Кирилл Стремоусов, в результате теракта погиб чиновник.

"Погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи молодежи и спорта, Дмитрий Савлученко", — уточнил он.

Стремоусов добавил, что машину подорвали, когда Савлученко в нее сел.
В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, вошел в оборот российский рубль. Области объявили о планах присоединиться к России.
Молодой человек с флагом России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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