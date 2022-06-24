https://ria.ru/20220624/terakt-1797715903.html

Пленный украинский военный сообщил о готовившемся в Херсоне теракте

Пленный украинский военный сообщил о готовившемся в Херсоне теракте - РИА Новости, 24.06.2022

Пленный украинский военный сообщил о готовившемся в Херсоне теракте

Штаб-сержант ВСУ Александра Тимко, взятый в плен, сообщил РИА Новости, что получил от командира приказ совершить теракт в херсонской гостинице, где жили... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T00:09

2022-06-24T00:09

2022-06-24T10:04

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ХЕРСОН (Украина), 24 июн – РИА Новости. Штаб-сержант ВСУ Александра Тимко, взятый в плен, сообщил РИА Новости, что получил от командира приказ совершить теракт в херсонской гостинице, где жили переселенцы из других регионов Украины.Тимко, командир взвода А1978 55-й отдельной артиллерийской бригады, рассказал, что приказ ему передал подполковник Александр Колесов. Российские силовики выявили и задержали подпольную группу боевиков под командованием штаб-сержанта.По утверждению военного, ему удалось выяснить имена постояльцев и узнать о возможности заселения. В гостинице, как оказалось, проживали в основном переселенцы – граждане Украины, которые выбрались из Николаева, Кривого Рога и других городов, подконтрольных Украине. "Я позвонил подполковнику, доложил, сказал, что за объект и что тут нет тех людей, о которых он говорил. Он сказал, что спецназу виднее, кто где живет, что нам поступила задача и мы должны ее выполнить. Я отказался выполнять", – отметил Тимко.По его словам, после отказа ему начали угрожать расправой по законам военного времени и обвинять в предательстве родины."Я должен был задействовать только своих людей, нас было семь человек со стрелковым оружием. Все оружие мы впоследствии передали властям. Задача стояла "задвухсотить" – провести теракт, чтобы были жертвы. И по указаниям подполковника я должен был выполнить задачу при любых обстоятельствах. Я понимал, что меня хотят вкинуть", – сказал Тимко.Пленный украинский силовик сообщил, что до задержания прятался в Херсоне с группой подчиненных и пытался наладить контакт с командованием.Впоследствии подчиненным Тимко, по его словам, поручили работать на местной СТО с целью слиться с местным населением. "Со мной было 13 человек – мои подчиненные. После поступила задача по операции в "Дилижансе", а сам подполковник исчез, возможно, сбежал", - добавил штаб-сержант.По его показаниям российские силовики обнаружили схрон с автоматами Калашникова, пулеметом, ручными гранатометами и боеприпасами.В свою очередь жительница Херсона Дарья Шульц рассказала РИА Новости, что была участницей схемы Колесова."К сожалению, я попала под влияния пропаганды украинских СМИ. После начала спецоперации со мной связался мой знакомый подполковник Колесов, который попросил сделать одолжение и помочь. Попросил передать СМС-сообщение, в котором было написано, что в гостинице находятся российские военные, переодетые в "гражданку". Я это сообщение должна была переслать Николаевичу (Тимко – ред.), чтобы он их "задвухсотил". По сути, я оказалась между ними связистом", – сказала она.По ее словам, все задачи Колесов передавал через нее. "Меня это удивляло. Колесов говорил, что спецслужбы Украины прикрывают нас и чтобы я не переживала. В конце мая он сказал, что ему надо выехать по спецзаданию в Николаев, и передал свои вещи. Там был автомат и военная амуниция. Также передал мне гранату и сказал, что если зайдут русские, чтобы я использовала ее для самоликвидации", – рассказала женщина.Из Николаева Колесов не вернулся, бросив в Херсоне семью.Как сообщила Шульц, она не знала на тот момент, что может значить выражение "задвухсотить" (ликвидировать - ред.), и если бы знала, то не стала бы передавать подобные сообщения. После того как российские силовики раскрыли ее, она заявила, что Колесов практически использовал ее вслепую ради выполнения задач своего руководства."Я ни под какими условиями не стану больше помогать военным, это их дело, и другим жителям Херсона не рекомендую", – заявила Шульц.Жена Колесова, со своей стороны, заявила РИА Новости, что кураторы ее мужа шантажом и угрозами вынуждали его вести подпольную деятельность и привлекать к ней скрывающихся военных и мирных граждан. Для этого они якобы использовали компромат, связанный с уголовным делом, заведенным несколько лет назад.По ее словам, муж "давал какую-то информацию, но позже он решил, что пора донести до людей, что в Херсоне не все плохо, никто никого не убивает, не оказывает давление"."О том, что открываются магазины и аптеки, налаживают жизнь. Кураторов это очень злило, и они пообещали, что снимут сюжет о том, что в Херсоне убивают и насилуют, и это "вторая Буча". Потом он начал пить, практически каждый день", – вспоминает жена отставного подполковника.По ее словам, она обсуждала с мужем возможность остаться в Херсоне и подать на российское гражданство, и он был не против такого решения. Однако в итоге Колесов сбежал в Николаев.

https://ria.ru/20220623/elektroopory-1797686905.html

https://ria.ru/20220623/skadovsk-1797619948.html

https://ria.ru/20220623/zakhvat-1797457004.html

https://ria.ru/20220622/lisichansk-1797434341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, херсон