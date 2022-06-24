16:43 24.06.2022 (обновлено: 16:54 24.06.2022)
Самолет США совершил разведывательный полет над Тайваньским проливом
Самолет США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над Тайваньским проливом
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Американский военный самолёт P-8A Poseidon совершил в пятницу разведывательный полёт над Тайваньским проливом, сообщает CNN со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование вооружённых сил США.
"Самолёт военно-морских сил США P-8A Poseidon пролетел над Тайваньским проливом в международном воздушном пространстве 24 июня. Соединенные Штаты продолжат полёты, движение по морю и иную деятельность везде, где это предусмотрено международным законодательством, включая Тайваньский пролив", - говорится в заявлении.
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Американские военные также подчеркнули, что США поддерживают права и свободы всех наций.
P-8 Poseidon выпускается американским концерном Boeing и является патрульным противолодочным самолётом, предназначенным для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях.
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Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.