https://ria.ru/20220624/tayvan-1797908396.html

Самолет США совершил разведывательный полет над Тайваньским проливом

Самолет США совершил разведывательный полет над Тайваньским проливом - РИА Новости, 24.06.2022

Самолет США совершил разведывательный полет над Тайваньским проливом

Американский военный самолёт P-8A Poseidon совершил в пятницу разведывательный полёт над Тайваньским проливом, сообщает CNN со ссылкой на Индо-Тихоокеанское... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:43

2022-06-24T16:43

2022-06-24T16:54

в мире

сша

тайвань

китай

boeing p-8a poseidon

народно-освободительная армия китая

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Американский военный самолёт P-8A Poseidon совершил в пятницу разведывательный полёт над Тайваньским проливом, сообщает CNN со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование вооружённых сил США."Самолёт военно-морских сил США P-8A Poseidon пролетел над Тайваньским проливом в международном воздушном пространстве 24 июня. Соединенные Штаты продолжат полёты, движение по морю и иную деятельность везде, где это предусмотрено международным законодательством, включая Тайваньский пролив", - говорится в заявлении.Американские военные также подчеркнули, что США поддерживают права и свободы всех наций.P-8 Poseidon выпускается американским концерном Boeing и является патрульным противолодочным самолётом, предназначенным для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях.Минобороны Тайваня в четверг сообщили о том, что двадцать два военных самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220617/tayvan-1796348814.html

https://ria.ru/20220622/tayvan-1797264527.html

https://ria.ru/20220612/tayvan-1794828457.html

сша

тайвань

китай

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, тайвань, китай, boeing p-8a poseidon, народно-освободительная армия китая