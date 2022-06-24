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Самолет США совершил разведывательный полет над Тайваньским проливом - РИА Новости, 24.06.2022
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Самолет США совершил разведывательный полет над Тайваньским проливом
Самолет США совершил разведывательный полет над Тайваньским проливом - РИА Новости, 24.06.2022
Самолет США совершил разведывательный полет над Тайваньским проливом
Американский военный самолёт P-8A Poseidon совершил в пятницу разведывательный полёт над Тайваньским проливом, сообщает CNN со ссылкой на Индо-Тихоокеанское... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:43
2022-06-24T16:54
в мире
сша
тайвань
китай
boeing p-8a poseidon
народно-освободительная армия китая
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Американский военный самолёт P-8A Poseidon совершил в пятницу разведывательный полёт над Тайваньским проливом, сообщает CNN со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование вооружённых сил США."Самолёт военно-морских сил США P-8A Poseidon пролетел над Тайваньским проливом в международном воздушном пространстве 24 июня. Соединенные Штаты продолжат полёты, движение по морю и иную деятельность везде, где это предусмотрено международным законодательством, включая Тайваньский пролив", - говорится в заявлении.Американские военные также подчеркнули, что США поддерживают права и свободы всех наций.P-8 Poseidon выпускается американским концерном Boeing и является патрульным противолодочным самолётом, предназначенным для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях.Минобороны Тайваня в четверг сообщили о том, что двадцать два военных самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220617/tayvan-1796348814.html
https://ria.ru/20220622/tayvan-1797264527.html
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в мире, сша, тайвань, китай, boeing p-8a poseidon, народно-освободительная армия китая
16:43 24.06.2022 (обновлено: 16:54 24.06.2022)
 
Самолет США совершил разведывательный полет над Тайваньским проливом

Самолет США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над Тайваньским проливом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Американский военный самолёт P-8A Poseidon совершил в пятницу разведывательный полёт над Тайваньским проливом, сообщает CNN со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование вооружённых сил США.
"Самолёт военно-морских сил США P-8A Poseidon пролетел над Тайваньским проливом в международном воздушном пространстве 24 июня. Соединенные Штаты продолжат полёты, движение по морю и иную деятельность везде, где это предусмотрено международным законодательством, включая Тайваньский пролив", - говорится в заявлении.
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P-8 Poseidon выпускается американским концерном Boeing и является патрульным противолодочным самолётом, предназначенным для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях.
Минобороны Тайваня в четверг сообщили о том, что двадцать два военных самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.
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Пекин регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива на фоне обострения отношений с США в том числе из-за тайваньского вопроса. МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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