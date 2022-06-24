https://ria.ru/20220624/taksi-1797845362.html

В России появится новый агрегатор такси

В России появится новый агрегатор такси - РИА Новости, 24.06.2022

В России появится новый агрегатор такси

Новый российский агрегатор такси "СвифтДрайв" будет запущен с 1 июля, сперва платформа начнет работать в корпоративном сегменте, а затем выйдет на... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:07

2022-06-24T14:07

2022-06-24T14:18

общество

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новый российский агрегатор такси "СвифтДрайв" будет запущен с 1 июля, сперва платформа начнет работать в корпоративном сегменте, а затем выйдет на потребительский рынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Отечественный агрегатор такси "СвифтДрайв" появится в регионах России с 1 июля. Компания уже заключила договор о сотрудничестве с самыми крупными игроками на рынке, такими как "Яндекс.Такси", а также выступает партнером компании "Ситимобил", - говорится в сообщении.Уточняется, что новый сервис такси планирует занять нишу ушедшего из России Gett. Агрегатор начнет работать в корпоративном сегменте, а затем выйдет на потребительский рынок. Сервис объединит поставщиков транспортных услуг на единой платформе, оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту."СвифтДрайв" хочет занять около 12-15% российского рынка. Объем инвестиций составил более 30 миллионов рублей на сегодняшний день, инвестиционная фаза продолжается по мере масштабирования и развития бизнеса... Объем вложений сервиса до выхода на возврат инвестиций составит до 150 миллионов рублей", - уточнили в компании.Платформа "СвифтДрайв" объединяет более 10 крупнейших поставщиков транспортных услуг, общий совокупный объем автопарка которого составляет около 900 тысяч автомобилей. При этом добавляется, что клиент при оформлении заказа сможет выбрать услугу по параметрам: быстрее, дешевле и прочее.

https://ria.ru/20220611/zakon-1794765555.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия