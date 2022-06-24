Рейтинг@Mail.ru
В России появится новый агрегатор такси - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/taksi-1797845362.html
В России появится новый агрегатор такси
В России появится новый агрегатор такси - РИА Новости, 24.06.2022
В России появится новый агрегатор такси
Новый российский агрегатор такси "СвифтДрайв" будет запущен с 1 июля, сперва платформа начнет работать в корпоративном сегменте, а затем выйдет на... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:07
2022-06-24T14:18
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569323784_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_3c164b7df9c6c70cfe6e4f0f7dca9606.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новый российский агрегатор такси "СвифтДрайв" будет запущен с 1 июля, сперва платформа начнет работать в корпоративном сегменте, а затем выйдет на потребительский рынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Отечественный агрегатор такси "СвифтДрайв" появится в регионах России с 1 июля. Компания уже заключила договор о сотрудничестве с самыми крупными игроками на рынке, такими как "Яндекс.Такси", а также выступает партнером компании "Ситимобил", - говорится в сообщении.Уточняется, что новый сервис такси планирует занять нишу ушедшего из России Gett. Агрегатор начнет работать в корпоративном сегменте, а затем выйдет на потребительский рынок. Сервис объединит поставщиков транспортных услуг на единой платформе, оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту."СвифтДрайв" хочет занять около 12-15% российского рынка. Объем инвестиций составил более 30 миллионов рублей на сегодняшний день, инвестиционная фаза продолжается по мере масштабирования и развития бизнеса... Объем вложений сервиса до выхода на возврат инвестиций составит до 150 миллионов рублей", - уточнили в компании.Платформа "СвифтДрайв" объединяет более 10 крупнейших поставщиков транспортных услуг, общий совокупный объем автопарка которого составляет около 900 тысяч автомобилей. При этом добавляется, что клиент при оформлении заказа сможет выбрать услугу по параметрам: быстрее, дешевле и прочее.
https://ria.ru/20220611/zakon-1794765555.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569323784_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_65b359ced2aa544a745a7e589239dc22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
14:07 24.06.2022 (обновлено: 14:18 24.06.2022)
 
В России появится новый агрегатор такси

В России с 1 июля появится новый агрегатор такси "СвифтДрайв"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси на одной из улиц в Москве
Автомобиль такси на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Автомобиль такси на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новый российский агрегатор такси "СвифтДрайв" будет запущен с 1 июля, сперва платформа начнет работать в корпоративном сегменте, а затем выйдет на потребительский рынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Отечественный агрегатор такси "СвифтДрайв" появится в регионах России с 1 июля. Компания уже заключила договор о сотрудничестве с самыми крупными игроками на рынке, такими как "Яндекс.Такси", а также выступает партнером компании "Ситимобил", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новый сервис такси планирует занять нишу ушедшего из России Gett. Агрегатор начнет работать в корпоративном сегменте, а затем выйдет на потребительский рынок. Сервис объединит поставщиков транспортных услуг на единой платформе, оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту.
"СвифтДрайв" хочет занять около 12-15% российского рынка. Объем инвестиций составил более 30 миллионов рублей на сегодняшний день, инвестиционная фаза продолжается по мере масштабирования и развития бизнеса... Объем вложений сервиса до выхода на возврат инвестиций составит до 150 миллионов рублей", - уточнили в компании.
Платформа "СвифтДрайв" объединяет более 10 крупнейших поставщиков транспортных услуг, общий совокупный объем автопарка которого составляет около 900 тысяч автомобилей. При этом добавляется, что клиент при оформлении заказа сможет выбрать услугу по параметрам: быстрее, дешевле и прочее.
Автомобили такси в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 14:34
Путин подписал закон о запрете водителям с судимостью работать в такси
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала