https://ria.ru/20220624/tailand-1797757988.html

Ношение масок в Таиланде стало добровольным

Ношение масок в Таиланде стало добровольным - РИА Новости, 24.06.2022

Ношение масок в Таиланде стало добровольным

Приказом премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча ношение масок в Таиланде с пятницы стало добровольным. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:14

2022-06-24T19:14

2022-06-24T19:14

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БАНГКОК, 24 июн — РИА Новости. Приказом премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча ношение масок в Таиланде с пятницы стало добровольным."В связи со значительным уменьшением числа заболевших и смертельных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, а также в порядке подготовки к признанию COVID-19 эндемическим заболеванием, ношение медицинских или матерчатых масок на всей территории страны становится добровольным", — говорится в приказе, опубликованном в Royal Government Gazette.Уточняется, что в некоторых случаях использование средств защиты может быть признано обязательным, например при проведении публичных мероприятий в непроветриваемых помещениях или, в отдельных случаях, в переполненном городском транспорте, если так решат местные власти.Приказ также содержит рекомендацию носить маски при любом контакте с другими людьми для лиц, имеющих симптомы простудных заболеваний, больных COVID-19 и страдающих хроническими заболеваниями, которые могут привести к тяжелому течению болезни или угрозе жизни при заражении коронавирусом.Кроме того, с сегодняшнего для в Королевстве разрешается работа развлекательных заведений и продажа в них алкогольных напитков в обычном порядке, предусмотренном таиландским законодательством, а также проведение массовых мероприятий с участием более двух тысяч человек без ограничений, связанных с эпидемиологической безопасностью. Ожидается, что решение правительства о признании COVID-19 эндемическим заболеванием на территории Таиланда вступит в силу 1 июля 2022 года.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

таиланд, медицинские маски, новости - туризм, туризм, туристы, коронавирус covid-19, пандемия