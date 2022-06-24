https://ria.ru/20220624/tailand-1797757988.html
Ношение масок в Таиланде стало добровольным
Ношение масок в Таиланде стало добровольным - РИА Новости, 24.06.2022
Ношение масок в Таиланде стало добровольным
Приказом премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча ношение масок в Таиланде с пятницы стало добровольным. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:14
2022-06-24T19:14
2022-06-24T19:14
туризм
таиланд
медицинские маски
новости - туризм
туризм
туристы
коронавирус covid-19
пандемия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771615143_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_640b426bb44d63a7e0b4de04c0f290c0.jpg
БАНГКОК, 24 июн — РИА Новости. Приказом премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча ношение масок в Таиланде с пятницы стало добровольным."В связи со значительным уменьшением числа заболевших и смертельных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, а также в порядке подготовки к признанию COVID-19 эндемическим заболеванием, ношение медицинских или матерчатых масок на всей территории страны становится добровольным", — говорится в приказе, опубликованном в Royal Government Gazette.Уточняется, что в некоторых случаях использование средств защиты может быть признано обязательным, например при проведении публичных мероприятий в непроветриваемых помещениях или, в отдельных случаях, в переполненном городском транспорте, если так решат местные власти.Приказ также содержит рекомендацию носить маски при любом контакте с другими людьми для лиц, имеющих симптомы простудных заболеваний, больных COVID-19 и страдающих хроническими заболеваниями, которые могут привести к тяжелому течению болезни или угрозе жизни при заражении коронавирусом.Кроме того, с сегодняшнего для в Королевстве разрешается работа развлекательных заведений и продажа в них алкогольных напитков в обычном порядке, предусмотренном таиландским законодательством, а также проведение массовых мероприятий с участием более двух тысяч человек без ограничений, связанных с эпидемиологической безопасностью. Ожидается, что решение правительства о признании COVID-19 эндемическим заболеванием на территории Таиланда вступит в силу 1 июля 2022 года.
https://ria.ru/20220621/vizy-1797109315.html
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771615143_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_5f2c036d86a03dd8d0d62543ac80f5c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, медицинские маски, новости - туризм, туризм, туристы, коронавирус covid-19, пандемия
Ношение масок в Таиланде стало добровольным
Власти Таиланда сделали ношение масок добровольным
БАНГКОК, 24 июн — РИА Новости. Приказом премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча ношение масок в Таиланде с пятницы стало добровольным.
"В связи со значительным уменьшением числа заболевших и смертельных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, а также в порядке подготовки к признанию COVID-19 эндемическим заболеванием, ношение медицинских или матерчатых масок на всей территории страны становится добровольным", — говорится в приказе, опубликованном в Royal Government Gazette.
Уточняется, что в некоторых случаях использование средств защиты может быть признано обязательным, например при проведении публичных мероприятий в непроветриваемых помещениях или, в отдельных случаях, в переполненном городском транспорте, если так решат местные власти.
Приказ также содержит рекомендацию носить маски при любом контакте с другими людьми для лиц, имеющих симптомы простудных заболеваний, больных COVID-19 и страдающих хроническими заболеваниями, которые могут привести к тяжелому течению болезни или угрозе жизни при заражении коронавирусом.
Кроме того, с сегодняшнего для в Королевстве разрешается работа развлекательных заведений и продажа в них алкогольных напитков в обычном порядке, предусмотренном таиландским законодательством, а также проведение массовых мероприятий с участием более двух тысяч человек без ограничений, связанных с эпидемиологической безопасностью.
Ожидается, что решение правительства о признании COVID-19 эндемическим заболеванием на территории Таиланда вступит в силу 1 июля 2022 года.