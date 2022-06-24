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Ношение масок в Таиланде стало добровольным - РИА Новости, 24.06.2022
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Туризм
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Ношение масок в Таиланде стало добровольным
Ношение масок в Таиланде стало добровольным - РИА Новости, 24.06.2022
Ношение масок в Таиланде стало добровольным
Приказом премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча ношение масок в Таиланде с пятницы стало добровольным. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:14
2022-06-24T19:14
туризм
таиланд
медицинские маски
новости - туризм
туризм
туристы
коронавирус covid-19
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БАНГКОК, 24 июн — РИА Новости. Приказом премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча ношение масок в Таиланде с пятницы стало добровольным."В связи со значительным уменьшением числа заболевших и смертельных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, а также в порядке подготовки к признанию COVID-19 эндемическим заболеванием, ношение медицинских или матерчатых масок на всей территории страны становится добровольным", — говорится в приказе, опубликованном в Royal Government Gazette.Уточняется, что в некоторых случаях использование средств защиты может быть признано обязательным, например при проведении публичных мероприятий в непроветриваемых помещениях или, в отдельных случаях, в переполненном городском транспорте, если так решат местные власти.Приказ также содержит рекомендацию носить маски при любом контакте с другими людьми для лиц, имеющих симптомы простудных заболеваний, больных COVID-19 и страдающих хроническими заболеваниями, которые могут привести к тяжелому течению болезни или угрозе жизни при заражении коронавирусом.Кроме того, с сегодняшнего для в Королевстве разрешается работа развлекательных заведений и продажа в них алкогольных напитков в обычном порядке, предусмотренном таиландским законодательством, а также проведение массовых мероприятий с участием более двух тысяч человек без ограничений, связанных с эпидемиологической безопасностью. Ожидается, что решение правительства о признании COVID-19 эндемическим заболеванием на территории Таиланда вступит в силу 1 июля 2022 года.
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таиланд, медицинские маски, новости - туризм, туризм, туристы, коронавирус covid-19, пандемия
19:14 24.06.2022
 
Ношение масок в Таиланде стало добровольным

Власти Таиланда сделали ношение масок добровольным

© Pixabay / rungthip37Лодка на побережье острова Рейли в Таиланде
Лодка на побережье острова Рейли в Таиланде - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Pixabay / rungthip37
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БАНГКОК, 24 июн — РИА Новости. Приказом премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча ношение масок в Таиланде с пятницы стало добровольным.
"В связи со значительным уменьшением числа заболевших и смертельных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, а также в порядке подготовки к признанию COVID-19 эндемическим заболеванием, ношение медицинских или матерчатых масок на всей территории страны становится добровольным", — говорится в приказе, опубликованном в Royal Government Gazette.
Уточняется, что в некоторых случаях использование средств защиты может быть признано обязательным, например при проведении публичных мероприятий в непроветриваемых помещениях или, в отдельных случаях, в переполненном городском транспорте, если так решат местные власти.
Приказ также содержит рекомендацию носить маски при любом контакте с другими людьми для лиц, имеющих симптомы простудных заболеваний, больных COVID-19 и страдающих хроническими заболеваниями, которые могут привести к тяжелому течению болезни или угрозе жизни при заражении коронавирусом.
Кроме того, с сегодняшнего для в Королевстве разрешается работа развлекательных заведений и продажа в них алкогольных напитков в обычном порядке, предусмотренном таиландским законодательством, а также проведение массовых мероприятий с участием более двух тысяч человек без ограничений, связанных с эпидемиологической безопасностью.
Ожидается, что решение правительства о признании COVID-19 эндемическим заболеванием на территории Таиланда вступит в силу 1 июля 2022 года.
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