https://ria.ru/20220624/stopkham-1797983212.html
Источник: в Москве на трех активистов "Стопхама" возбудили дело из-за драки
Источник: в Москве на трех активистов "Стопхама" возбудили дело из-за драки - РИА Новости, 24.06.2022
Источник: в Москве на трех активистов "Стопхама" возбудили дело из-за драки
Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено на трех активистов движения "Стопхам" после потасовки на Ярославском шоссе в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:31
2022-06-24T19:31
2022-06-24T19:31
происшествия
москва
ярославское шоссе
россия
стопхам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено на трех активистов движения "Стопхам" после потасовки на Ярославском шоссе в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, как участники "Стопхама" во время рейда наткнулись на авто, в котором оказались сотрудники спецназа."В отношении трех участников потасовки на Ярославском шоссе в Москве возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - сказал собеседник агентства.В ближайшее время планируется решить вопрос об аресте фигурантов. Собеседник добавил, что избирать меру пресечения им будут в Бабушкином суде.
https://ria.ru/20210518/stopkham-1732870728.html
москва
ярославское шоссе
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ярославское шоссе, россия, стопхам
Источник: в Москве на трех активистов "Стопхама" возбудили дело из-за драки
На трех активистов "Стопхама" возбудили дело после потасовки на северо-востоке Москвы