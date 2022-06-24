https://ria.ru/20220624/stopkham-1797983212.html

Источник: в Москве на трех активистов "Стопхама" возбудили дело из-за драки

Источник: в Москве на трех активистов "Стопхама" возбудили дело из-за драки - РИА Новости, 24.06.2022

Источник: в Москве на трех активистов "Стопхама" возбудили дело из-за драки

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено на трех активистов движения "Стопхам" после потасовки на Ярославском шоссе в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:31

2022-06-24T19:31

2022-06-24T19:31

происшествия

москва

ярославское шоссе

россия

стопхам

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено на трех активистов движения "Стопхам" после потасовки на Ярославском шоссе в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, как участники "Стопхама" во время рейда наткнулись на авто, в котором оказались сотрудники спецназа."В отношении трех участников потасовки на Ярославском шоссе в Москве возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - сказал собеседник агентства.В ближайшее время планируется решить вопрос об аресте фигурантов. Собеседник добавил, что избирать меру пресечения им будут в Бабушкином суде.

https://ria.ru/20210518/stopkham-1732870728.html

москва

ярославское шоссе

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, ярославское шоссе, россия, стопхам