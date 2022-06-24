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Источник: в Москве на трех активистов "Стопхама" возбудили дело из-за драки - РИА Новости, 24.06.2022
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Источник: в Москве на трех активистов "Стопхама" возбудили дело из-за драки
Источник: в Москве на трех активистов "Стопхама" возбудили дело из-за драки - РИА Новости, 24.06.2022
Источник: в Москве на трех активистов "Стопхама" возбудили дело из-за драки
Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено на трех активистов движения "Стопхам" после потасовки на Ярославском шоссе в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:31
2022-06-24T19:31
происшествия
москва
ярославское шоссе
россия
стопхам
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено на трех активистов движения "Стопхам" после потасовки на Ярославском шоссе в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, как участники "Стопхама" во время рейда наткнулись на авто, в котором оказались сотрудники спецназа."В отношении трех участников потасовки на Ярославском шоссе в Москве возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - сказал собеседник агентства.В ближайшее время планируется решить вопрос об аресте фигурантов. Собеседник добавил, что избирать меру пресечения им будут в Бабушкином суде.
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москва
ярославское шоссе
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происшествия, москва, ярославское шоссе, россия, стопхам
19:31 24.06.2022
 
Источник: в Москве на трех активистов "Стопхама" возбудили дело из-за драки

На трех активистов "Стопхама" возбудили дело после потасовки на северо-востоке Москвы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено на трех активистов движения "Стопхам" после потасовки на Ярославском шоссе в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, как участники "Стопхама" во время рейда наткнулись на авто, в котором оказались сотрудники спецназа.
"В отношении трех участников потасовки на Ярославском шоссе в Москве возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - сказал собеседник агентства.
В ближайшее время планируется решить вопрос об аресте фигурантов. Собеседник добавил, что избирать меру пресечения им будут в Бабушкином суде.
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ПроисшествияМоскваЯрославское шоссеРоссияСтопхам
 
 
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