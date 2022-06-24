https://ria.ru/20220624/stal-1797957050.html
Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, заявили в Минфине
Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, заявили в Минфине - РИА Новости, 24.06.2022
Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, заявили в Минфине
Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, но Минфин РФ готов осенью обсуждать уточнение к формуле, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:11
2022-06-24T18:11
2022-06-24T18:14
экономика
госдума рф
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597787642_417:396:3072:1889_1920x0_80_0_0_efe58f32e8fababad04ed2e9278eec00.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, но Минфин РФ готов осенью обсуждать уточнение к формуле, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам."Мы договорились, что мы в мае-июне посмотрим на финансовое положение металлургических компаний. Конечно, решение об отмене акциза на жидкую сталь невозможно, потому что это долгосрочный источник финансирования расходов федерального бюджета. При этом мы готовы будем обсуждать уточнения в его формулу в период осенней сессии, если соответственно будет подтверждение ухудшения финансового-экономического положения металлургических компаний", - сказал он.На комитете обсуждались поправки, предложенные депутатом Госдумы, об отмене акциза на жидкую сталь. Автор обосновал своё предложение сложной ситуацией в металлургической отрасли."На данном моменте мы данные поправки не поддерживаем, но вопрос заслуживает внимания и мы будем обсуждать его осенью, будем искать решение", - пообещал Сазанов.
https://ria.ru/20220526/metallurgi-1790788285.html
https://ria.ru/20220624/zoloto-1797803782.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597787642_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bdd2ba8ee5b63a6d2bedb954ad0452f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, госдума рф, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)
18:11 24.06.2022 (обновлено: 18:14 24.06.2022)
Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, заявили в Минфине
Замглавы Минфина Сазанов: отмена акциза на жидкую сталь невозможна
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, но Минфин РФ готов осенью обсуждать уточнение к формуле, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Мы договорились, что мы в мае-июне посмотрим на финансовое положение металлургических компаний. Конечно, решение об отмене акциза на жидкую сталь невозможно, потому что это долгосрочный источник финансирования расходов федерального бюджета. При этом мы готовы будем обсуждать уточнения в его формулу в период осенней сессии, если соответственно будет подтверждение ухудшения финансового-экономического положения металлургических компаний", - сказал он.
На комитете обсуждались поправки, предложенные депутатом Госдумы
, об отмене акциза на жидкую сталь. Автор обосновал своё предложение сложной ситуацией в металлургической отрасли.
"На данном моменте мы данные поправки не поддерживаем, но вопрос заслуживает внимания и мы будем обсуждать его осенью, будем искать решение", - пообещал Сазанов.