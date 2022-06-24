https://ria.ru/20220624/stal-1797957050.html

Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, заявили в Минфине

Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, заявили в Минфине - РИА Новости, 24.06.2022

Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, заявили в Минфине

Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, но Минфин РФ готов осенью обсуждать уточнение к формуле, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:11

2022-06-24T18:11

2022-06-24T18:14

экономика

госдума рф

россия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, но Минфин РФ готов осенью обсуждать уточнение к формуле, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам."Мы договорились, что мы в мае-июне посмотрим на финансовое положение металлургических компаний. Конечно, решение об отмене акциза на жидкую сталь невозможно, потому что это долгосрочный источник финансирования расходов федерального бюджета. При этом мы готовы будем обсуждать уточнения в его формулу в период осенней сессии, если соответственно будет подтверждение ухудшения финансового-экономического положения металлургических компаний", - сказал он.На комитете обсуждались поправки, предложенные депутатом Госдумы, об отмене акциза на жидкую сталь. Автор обосновал своё предложение сложной ситуацией в металлургической отрасли."На данном моменте мы данные поправки не поддерживаем, но вопрос заслуживает внимания и мы будем обсуждать его осенью, будем искать решение", - пообещал Сазанов.

https://ria.ru/20220526/metallurgi-1790788285.html

https://ria.ru/20220624/zoloto-1797803782.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, госдума рф, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)