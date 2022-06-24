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Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, заявили в Минфине - РИА Новости, 24.06.2022
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Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, заявили в Минфине
Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, заявили в Минфине - РИА Новости, 24.06.2022
Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, заявили в Минфине
Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, но Минфин РФ готов осенью обсуждать уточнение к формуле, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:11
2022-06-24T18:14
экономика
госдума рф
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, но Минфин РФ готов осенью обсуждать уточнение к формуле, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам."Мы договорились, что мы в мае-июне посмотрим на финансовое положение металлургических компаний. Конечно, решение об отмене акциза на жидкую сталь невозможно, потому что это долгосрочный источник финансирования расходов федерального бюджета. При этом мы готовы будем обсуждать уточнения в его формулу в период осенней сессии, если соответственно будет подтверждение ухудшения финансового-экономического положения металлургических компаний", - сказал он.На комитете обсуждались поправки, предложенные депутатом Госдумы, об отмене акциза на жидкую сталь. Автор обосновал своё предложение сложной ситуацией в металлургической отрасли."На данном моменте мы данные поправки не поддерживаем, но вопрос заслуживает внимания и мы будем обсуждать его осенью, будем искать решение", - пообещал Сазанов.
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экономика, госдума рф, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)
18:11 24.06.2022 (обновлено: 18:14 24.06.2022)
 
Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, заявили в Минфине

Замглавы Минфина Сазанов: отмена акциза на жидкую сталь невозможна

© РИА Новости / Александр АстафьевЦех металлургического завода "Тула-Сталь"
Цех металлургического завода Тула-Сталь - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Цех металлургического завода "Тула-Сталь". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отмена акциза на жидкую сталь невозможна, но Минфин РФ готов осенью обсуждать уточнение к формуле, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Мы договорились, что мы в мае-июне посмотрим на финансовое положение металлургических компаний. Конечно, решение об отмене акциза на жидкую сталь невозможно, потому что это долгосрочный источник финансирования расходов федерального бюджета. При этом мы готовы будем обсуждать уточнения в его формулу в период осенней сессии, если соответственно будет подтверждение ухудшения финансового-экономического положения металлургических компаний", - сказал он.
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На комитете обсуждались поправки, предложенные депутатом Госдумы, об отмене акциза на жидкую сталь. Автор обосновал своё предложение сложной ситуацией в металлургической отрасли.
"На данном моменте мы данные поправки не поддерживаем, но вопрос заслуживает внимания и мы будем обсуждать его осенью, будем искать решение", - пообещал Сазанов.
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ЭкономикаГосдума РФРоссияАлексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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