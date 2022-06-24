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Спецоперация, 24 июня: Киев разместил технику на кладбище в Одессе - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/spetsoperatsiya-1798020074.html
Спецоперация, 24 июня: Киев разместил технику на кладбище в Одессе
Спецоперация, 24 июня: Киев разместил технику на кладбище в Одессе - РИА Новости, 24.06.2022
Спецоперация, 24 июня: Киев разместил технику на кладбище в Одессе
Киев готовит провокацию в Одессе, разместив свою технику на кладбище погибших от чумы в XIX веке; населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР оказались под полным РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T23:34
2022-06-24T23:34
специальная военная операция на украине
украина
россия
евросоюз
нато
попасная
андрей марочко
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Киев готовит провокацию в Одессе, разместив свою технику на кладбище погибших от чумы в XIX веке; населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР оказались под полным контролем союзных сил; в Херсоне произошел теракт – убит глава управления по молодежной политике военно-гражданской администрации Херсона Дмитрий Савлученко.Ход операцииКиев готовит провокацию в Одессе, орудия и ракетные системы залпового огня размещены на кладбище погибших от чумы в XIX веке, в случае удара ВС РФ по технике Украины, Киев заявит о разрушении погребений и возникновении биологической опасности, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Кроме того, по его словам, подразделения украинских войск и теробороны разместились в Харьковском ПТУ.Российское Минобороны сообщило об освобождении ряда населенных пунктов на Луганском направлении, это Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка. Кроме того, по информации российского оборонного ведомства, в украинских войсках началось массовое дезертирство: в районе населенного пункта Александрополь Донецкой Народной Республики, более 30-ти украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции.Назначенный Киевом глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска будут отходить от Северодонецка на новые позиции, они уже получили соответствующее распоряжение. "Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти", - сказал Гайдай в эфире канала Дом.Группировка украинских войск в "котле" Горское-Золотое была ликвидирована, все населенные пункты оказались под контролем ЛНР, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Позднее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко заявил, что данные населенные пункты, Горское и Золотое, находятся под полным контролем сил ЛНР. Украинские же солдаты, по его же словам, пытаются спрятаться среди мирных жителей и убежать с данных территорий. Позднее информацию о разгроме украинской группировки в "Горском котле" и освобождении Горского и Золотого подтвердил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он также сообщил о блокировании Лисичанска с юга.Освобожденные территорииУкраинские силовики перед отступлением из села Екатериновка в ЛНР грабили дома, "все почистили, подвалы и хаты", забрали пять машин у людей и застрелили одного человека, рассказали корреспонденту РИА Новости местные жители. По их словам, люди в селе ждали прихода союзных сил России ЛНР буквально со слезами на глазах.Боевики Украины готовили теракт в гостинице в Херсоне, где жили переселенцы из других регионов Украины – об этом корреспонденту агентства рассказал пленный украинский штаб-сержант Александр Тимко. По его словам, такой приказ ему передал подполковник Александр Колесов. Причем украинское командование считало, что в гостинице живут русские военные – но, как выяснил сам Тимко, в основном там жили мирные жители, уехавшие из Николаева, Кривого Рога и других подконтрольных Украине городов.Глава управления по молодежной политике военно-гражданской администрации Херсона Дмитрий Савлученко погиб в результате теракта – его автомобиль был взорван. Как заявил руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, теракт был организованной диверсией по заказу украинских властей. Следственный комитет РФ сообщил, что по данному случаю будет проведено расследование.Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в Херсонской области, он ознакомился с трофейной техникой и вручил госнаграды отличившимся бойцам, сообщила пресс-служба Росгвардии.Города Стаханов, Брянка и село Тепличное в ЛНР в ночь на пятницу оказались под обстрелом, украинские войска выпустили по ним ракеты "Точка-У", сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). При этом, как рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, над Тепличным ракета была сбита системами ПВО, она была нацелена на здание администрации главы Луганской Народной Республики. Как позднее сообщило российское Минобороны, всего были сбиты пять тактических ракет "Точка-У", в том числе, помимо Стаханова, Брянки и Тепличного, в районах Луганска и Изюма.В Макеевке в Донецкой Народной республике появился стихийный мемориал в память о шестилетней девочке Алине Гребенниковой, погибшей 21 июня в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил корреспондент РИА Новости.Украинские военные ведут обстрел города Попасная в ЛНР из американских гаубиц M777, причем ведут огонь с применением запрещенных в ряде стран кассетных боеприпасов, заявил командир военной части Народной милиции ДНР, контролирующей город и его окрестности, подполковник с позывным "Сочи".Международная ситуацияПрезидент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Евросоюза о предоставлении Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов в ЕС "сильным сигналом" России "в нынешнем геополитическом контексте".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа страдает от инфляции и экономического кризиса, поэтому ей нужны не новые санкции в отношении России, а мир. Как отметил советник Орбана по политическим вопросам, с Москвой нужно начать переговоры.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию для борьбы, а по большому счету – для войны с Россией. "У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой азербайджанского МИД в Баку.Законопроект, разрешающий призывать на военную службу людей с инвалидностью с их согласия, был внесен в Верховную раду. Этот же законопроект вносит запрет на выезд мужчин от 18 до 60 лет с Украины во время военного положения (сейчас этот запрет действует на основании указа Зеленского).
https://ria.ru/20220624/spetsoperatsiya-1797810125.html
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украина, россия, евросоюз, нато, попасная, андрей марочко, луганская народная республика, донецкая народная республика, франция, эммануэль макрон, владимир сальдо, молдавия, виктор орбан, михаил мизинцев, венгрия
23:34 24.06.2022
 
Спецоперация, 24 июня: Киев разместил технику на кладбище в Одессе

Спецоперация, 24 июня: Киев разместил технику на кладбище в Одессе и готовит провокацию

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОстановка со следами обстрела на въезде в Горское
Остановка со следами обстрела на въезде в Горское - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Остановка со следами обстрела на въезде в Горское. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Киев готовит провокацию в Одессе, разместив свою технику на кладбище погибших от чумы в XIX веке; населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР оказались под полным контролем союзных сил; в Херсоне произошел теракт – убит глава управления по молодежной политике военно-гражданской администрации Херсона Дмитрий Савлученко.

Ход операции

Киев готовит провокацию в Одессе, орудия и ракетные системы залпового огня размещены на кладбище погибших от чумы в XIX веке, в случае удара ВС РФ по технике Украины, Киев заявит о разрушении погребений и возникновении биологической опасности, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Кроме того, по его словам, подразделения украинских войск и теробороны разместились в Харьковском ПТУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:01Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2022
Российское Минобороны сообщило об освобождении ряда населенных пунктов на Луганском направлении, это Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка. Кроме того, по информации российского оборонного ведомства, в украинских войсках началось массовое дезертирство: в районе населенного пункта Александрополь Донецкой Народной Республики, более 30-ти украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции.
Назначенный Киевом глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска будут отходить от Северодонецка на новые позиции, они уже получили соответствующее распоряжение. "Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти", - сказал Гайдай в эфире канала Дом.
Группировка украинских войск в "котле" Горское-Золотое была ликвидирована, все населенные пункты оказались под контролем ЛНР, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Позднее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко заявил, что данные населенные пункты, Горское и Золотое, находятся под полным контролем сил ЛНР. Украинские же солдаты, по его же словам, пытаются спрятаться среди мирных жителей и убежать с данных территорий. Позднее информацию о разгроме украинской группировки в "Горском котле" и освобождении Горского и Золотого подтвердил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он также сообщил о блокировании Лисичанска с юга.
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 16:29
"Это их последний рубеж". Что началось на севере Донбасса

Освобожденные территории

Украинские силовики перед отступлением из села Екатериновка в ЛНР грабили дома, "все почистили, подвалы и хаты", забрали пять машин у людей и застрелили одного человека, рассказали корреспонденту РИА Новости местные жители. По их словам, люди в селе ждали прихода союзных сил России ЛНР буквально со слезами на глазах.
Боевики Украины готовили теракт в гостинице в Херсоне, где жили переселенцы из других регионов Украины – об этом корреспонденту агентства рассказал пленный украинский штаб-сержант Александр Тимко. По его словам, такой приказ ему передал подполковник Александр Колесов. Причем украинское командование считало, что в гостинице живут русские военные – но, как выяснил сам Тимко, в основном там жили мирные жители, уехавшие из Николаева, Кривого Рога и других подконтрольных Украине городов.
Глава управления по молодежной политике военно-гражданской администрации Херсона Дмитрий Савлученко погиб в результате теракта – его автомобиль был взорван. Как заявил руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, теракт был организованной диверсией по заказу украинских властей. Следственный комитет РФ сообщил, что по данному случаю будет проведено расследование.
Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 12:38Специальная военная операция на Украине
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Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в Херсонской области, он ознакомился с трофейной техникой и вручил госнаграды отличившимся бойцам, сообщила пресс-служба Росгвардии.
Города Стаханов, Брянка и село Тепличное в ЛНР в ночь на пятницу оказались под обстрелом, украинские войска выпустили по ним ракеты "Точка-У", сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). При этом, как рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, над Тепличным ракета была сбита системами ПВО, она была нацелена на здание администрации главы Луганской Народной Республики. Как позднее сообщило российское Минобороны, всего были сбиты пять тактических ракет "Точка-У", в том числе, помимо Стаханова, Брянки и Тепличного, в районах Луганска и Изюма.
В Макеевке в Донецкой Народной республике появился стихийный мемориал в память о шестилетней девочке Алине Гребенниковой, погибшей 21 июня в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил корреспондент РИА Новости.
Украинские военные ведут обстрел города Попасная в ЛНР из американских гаубиц M777, причем ведут огонь с применением запрещенных в ряде стран кассетных боеприпасов, заявил командир военной части Народной милиции ДНР, контролирующей город и его окрестности, подполковник с позывным "Сочи".
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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Международная ситуация

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Евросоюза о предоставлении Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов в ЕС "сильным сигналом" России "в нынешнем геополитическом контексте".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа страдает от инфляции и экономического кризиса, поэтому ей нужны не новые санкции в отношении России, а мир. Как отметил советник Орбана по политическим вопросам, с Москвой нужно начать переговоры.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию для борьбы, а по большому счету – для войны с Россией. "У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой азербайджанского МИД в Баку.
Законопроект, разрешающий призывать на военную службу людей с инвалидностью с их согласия, был внесен в Верховную раду. Этот же законопроект вносит запрет на выезд мужчин от 18 до 60 лет с Украины во время военного положения (сейчас этот запрет действует на основании указа Зеленского).
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвросоюзНАТОПопаснаяАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаФранцияЭммануэль МакронВладимир СальдоМолдавияВиктор ОрбанМихаил МизинцевВенгрия
 
 
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