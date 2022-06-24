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Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани - РИА Новости, 24.06.2022
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Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани
Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани - РИА Новости, 24.06.2022
Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани
Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани, открытого огня уже нет, место оцеплено, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T05:23
2022-06-24T05:30
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани, открытого огня уже нет, место оцеплено, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представитель горбольницы скорой помощи в Рязани сообщила РИА Новости, что самолет упал в области, один пострадавший доставлен в больницу города, остальные - в областную клиническую больницу, при этом она не уточнила точное число пострадавших и есть ли погибшие.Как передает корреспондент РИА Новости, около места ЧП видны обломки, носовая часть самолета среди деревьев, вокруг - пожарные машины, "скорые" и военные автомобили.Открытого огня уже не видно, но тушение идет в трех точках, само место ЧП оцеплено.Самолет, как передает корреспондент РИА Новости, упал недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.
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происшествия, рязань
05:23 24.06.2022 (обновлено: 05:30 24.06.2022)
 
Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани

Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани, открытого огня уже нет

© РИА Новости / Наталья СоловьеваВоенно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Наталья Соловьева
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани, открытого огня уже нет, место оцеплено, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представитель горбольницы скорой помощи в Рязани сообщила РИА Новости, что самолет упал в области, один пострадавший доставлен в больницу города, остальные - в областную клиническую больницу, при этом она не уточнила точное число пострадавших и есть ли погибшие.
Как передает корреспондент РИА Новости, около места ЧП видны обломки, носовая часть самолета среди деревьев, вокруг - пожарные машины, "скорые" и военные автомобили.
Открытого огня уже не видно, но тушение идет в трех точках, само место ЧП оцеплено.
Самолет, как передает корреспондент РИА Новости, упал недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.
Самолет Ан-26 перед десантированием морских пехотинцев - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Самолет Ан-26 разбился в Воронежской области
 
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