https://ria.ru/20220624/spasateli-1797724706.html

Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани

Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани - РИА Новости, 24.06.2022

Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани

Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани, открытого огня уже нет, место оцеплено, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T05:23

2022-06-24T05:23

2022-06-24T05:30

происшествия

рязань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797725215_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_6b095f971167ba2b8374c502b5bb589f.jpg

РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия падения самолета в Рязани, открытого огня уже нет, место оцеплено, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представитель горбольницы скорой помощи в Рязани сообщила РИА Новости, что самолет упал в области, один пострадавший доставлен в больницу города, остальные - в областную клиническую больницу, при этом она не уточнила точное число пострадавших и есть ли погибшие.Как передает корреспондент РИА Новости, около места ЧП видны обломки, носовая часть самолета среди деревьев, вокруг - пожарные машины, "скорые" и военные автомобили.Открытого огня уже не видно, но тушение идет в трех точках, само место ЧП оцеплено.Самолет, как передает корреспондент РИА Новости, упал недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка.

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/katastrofa-1774910617.html

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, рязань