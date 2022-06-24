https://ria.ru/20220624/sovinformbyuro-1797990955.html
Совинформбюро: история легендарного новостного агентства
Совинформбюро: история легендарного новостного агентства - РИА Новости, 24.06.2022
Совинформбюро: история легендарного новостного агентства
Советское информационное бюро было создано в первые дни Великой Отечественной войны. Студия вещания, которая ежедневно передавала сводки с фронтов, осенью 1941 года, вместе с дикторами Юрием Левитаном и Ольгой Высоцкой размещалась в Свердловске. Вещать из Москвы было технически невозможно – все подмосковные радиовышки демонтировали.
2022-06-24T19:56
2022-06-24T19:56
2022-06-24T19:56
совинформбюро
новости
юрий левитан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797990389_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f73fefdf06ca92afe2d4ca32d5865e5a.jpg
В составе Советского информбюро была образована литературная группа, в которую входили Валентин Катаев, Евгений Петров, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Корней Чуковский, Михаил Шолохов, и многие другие. 5 января 1961 года Совинформбюро было ликвидировано и на его базе было создано Агентство Печати Новости (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом советских общественных организаций. Позже его преемником стало РИА Новости, а затем и медиагруппа "Россия Сегодня".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797990389_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a43564ad83a15fa066363cb4ef4b7cb6.jpg
Совинформбюро: история легендарного новостного агентства
Советское информационное бюро было создано в первые дни Великой Отечественной войны. Студия вещания, которая ежедневно передавала сводки с фронтов, осенью 1941 года, вместе с дикторами Юрием Левитаном и Ольгой Высоцкой размещалась в Свердловске. Вещать из Москвы было технически невозможно – все подмосковные радиовышки демонтировали. В составе Советского информбюро была образована литературная группа, в которую входили Валентин Катаев, Евгений Петров, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Корней Чуковский, Михаил Шолохов, и многие другие. 5 января 1961 года Совинформбюро было ликвидировано и на его базе было создано Агентство Печати Новости (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом советских общественных организаций. Позже его преемником стало РИА Новости, а затем и медиагруппа "Россия Сегодня".
2022-06-24T19:56
true
PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совинформбюро, новости, юрий левитан, видео
Совинформбюро: история легендарного новостного агентства
Советское информационное бюро было создано в первые дни Великой Отечественной войны. Студия вещания, которая ежедневно передавала сводки с фронтов, осенью 1941 года, вместе с дикторами Юрием Левитаном и Ольгой Высоцкой размещалась в Свердловске. Вещать из Москвы было технически невозможно – все подмосковные радиовышки демонтировали.
2022-06-24T19:56
true
PT1M35S
Совинформбюро: история легендарного новостного агентства
Советское информационное бюро было создано в первые дни Великой Отечественной войны. Студия вещания, которая ежедневно передавала сводки с фронтов, осенью 1941 года, вместе с дикторами Юрием Левитаном и Ольгой Высоцкой размещалась в Свердловске. Вещать из Москвы было технически невозможно – все подмосковные радиовышки демонтировали.