https://ria.ru/20220624/sovinformbyuro-1797990955.html

Совинформбюро: история легендарного новостного агентства

Совинформбюро: история легендарного новостного агентства - РИА Новости, 24.06.2022

Совинформбюро: история легендарного новостного агентства

Советское информационное бюро было создано в первые дни Великой Отечественной войны. Студия вещания, которая ежедневно передавала сводки с фронтов, осенью 1941 года, вместе с дикторами Юрием Левитаном и Ольгой Высоцкой размещалась в Свердловске. Вещать из Москвы было технически невозможно – все подмосковные радиовышки демонтировали.

2022-06-24T19:56

2022-06-24T19:56

2022-06-24T19:56

совинформбюро

новости

юрий левитан

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В составе Советского информбюро была образована литературная группа, в которую входили Валентин Катаев, Евгений Петров, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Корней Чуковский, Михаил Шолохов, и многие другие. 5 января 1961 года Совинформбюро было ликвидировано и на его базе было создано Агентство Печати Новости (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом советских общественных организаций. Позже его преемником стало РИА Новости, а затем и медиагруппа "Россия Сегодня".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Совинформбюро: история легендарного новостного агентства Советское информационное бюро было создано в первые дни Великой Отечественной войны. Студия вещания, которая ежедневно передавала сводки с фронтов, осенью 1941 года, вместе с дикторами Юрием Левитаном и Ольгой Высоцкой размещалась в Свердловске. Вещать из Москвы было технически невозможно – все подмосковные радиовышки демонтировали. В составе Советского информбюро была образована литературная группа, в которую входили Валентин Катаев, Евгений Петров, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Корней Чуковский, Михаил Шолохов, и многие другие. 5 января 1961 года Совинформбюро было ликвидировано и на его базе было создано Агентство Печати Новости (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом советских общественных организаций. Позже его преемником стало РИА Новости, а затем и медиагруппа "Россия Сегодня". 2022-06-24T19:56 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

совинформбюро, новости, юрий левитан, видео