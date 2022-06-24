https://ria.ru/20220624/solntsepek-1797746769.html

Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине

Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине - РИА Новости, 24.06.2022

Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине

Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевой работы расчётов тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" при уничтожении укреплённых опорных пунктов... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:57

2022-06-24T09:57

2022-06-24T10:48

специальная военная операция на украине

безопасность

тос-1а "солнцепек"

украина

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевой работы расчётов тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" при уничтожении укреплённых опорных пунктов украинских войск.На видеоролике в три минуты показано, как ТОС, проезжая сквозь колосья, выходить на боевую позицию, расчёт ставит оптические приборы и осуществляет наведение системы, после чего осуществляется залп.Затем демонстрируются кадры поражения украинских военных объектов. Кроме того, на видео показываются удары из "Солнцепека" в ночное время, небо ярко освещается огнём термобарических снарядов.Как уточнили в Минобороны, ТОС-1А применяются для уничтожения укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций украинских войск и националистических батальонов.После выполнения боевой задачи экипажи ТОС-1А "Солнцепёк" в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки.В военном ведомстве подчеркнули, что укрыться от залпа "Солнцепёка" невозможно даже в окопах и блиндажах: после попадания 200-килограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в 3000 градусов. В таком пекле плавится даже стальная броня."Мы работаем на очень специфичной машине "Солнцепёк". В связи с её спецификой – мы работаем на очень ближних дистанциях. Можно сказать, на переднем крае. То есть мы можем вплоть до 500 метров уже работать", - рассказал заместитель командира взвода Роман, видео беседы с которым приводит Минобороны.Ввиду этого и наличия множества целей при каждой работе, необходимо быстро менять позицию после залпа."В связи с нашим большим опытом, который нарабатывался годами, мы это делаем за считанные минуты", - добавил Роман.

https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797475969.html

https://ria.ru/20220623/volga-1797483414.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, тос-1а "солнцепек", украина