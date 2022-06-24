https://ria.ru/20220624/solntsepek-1797746769.html
Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине
Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине - РИА Новости, 24.06.2022
Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине
Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевой работы расчётов тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" при уничтожении укреплённых опорных пунктов... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:57
2022-06-24T09:57
2022-06-24T10:48
специальная военная операция на украине
безопасность
тос-1а "солнцепек"
украина
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевой работы расчётов тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" при уничтожении укреплённых опорных пунктов украинских войск.На видеоролике в три минуты показано, как ТОС, проезжая сквозь колосья, выходить на боевую позицию, расчёт ставит оптические приборы и осуществляет наведение системы, после чего осуществляется залп.Затем демонстрируются кадры поражения украинских военных объектов. Кроме того, на видео показываются удары из "Солнцепека" в ночное время, небо ярко освещается огнём термобарических снарядов.Как уточнили в Минобороны, ТОС-1А применяются для уничтожения укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций украинских войск и националистических батальонов.После выполнения боевой задачи экипажи ТОС-1А "Солнцепёк" в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки.В военном ведомстве подчеркнули, что укрыться от залпа "Солнцепёка" невозможно даже в окопах и блиндажах: после попадания 200-килограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в 3000 градусов. В таком пекле плавится даже стальная броня."Мы работаем на очень специфичной машине "Солнцепёк". В связи с её спецификой – мы работаем на очень ближних дистанциях. Можно сказать, на переднем крае. То есть мы можем вплоть до 500 метров уже работать", - рассказал заместитель командира взвода Роман, видео беседы с которым приводит Минобороны.Ввиду этого и наличия множества целей при каждой работе, необходимо быстро менять позицию после залпа."В связи с нашим большим опытом, который нарабатывался годами, мы это делаем за считанные минуты", - добавил Роман.
https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797475969.html
https://ria.ru/20220623/volga-1797483414.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"
Минобороны России показало кадры боевой работы тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк"
2022-06-24T09:57
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PT2M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тос-1а "солнцепек", украина
09:57 24.06.2022 (обновлено: 10:48 24.06.2022)
Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине
Минобороны показало работу "Солнцепека" на Украине: 3000 градусов плавят даже броню
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевой работы расчётов тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" при уничтожении укреплённых опорных пунктов украинских войск.
На видеоролике в три минуты показано, как ТОС, проезжая сквозь колосья, выходить на боевую позицию, расчёт ставит оптические приборы и осуществляет наведение системы, после чего осуществляется залп.
Затем демонстрируются кадры поражения украинских военных объектов. Кроме того, на видео показываются удары из "Солнцепека" в ночное время, небо ярко освещается огнём термобарических снарядов.
Как уточнили в Минобороны, ТОС-1А
применяются для уничтожения укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций украинских войск и националистических батальонов.
После выполнения боевой задачи экипажи ТОС-1А "Солнцепёк" в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки.
В военном ведомстве подчеркнули, что укрыться от залпа "Солнцепёка" невозможно даже в окопах и блиндажах: после попадания 200-килограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в 3000 градусов. В таком пекле плавится даже стальная броня.
"Мы работаем на очень специфичной машине "Солнцепёк". В связи с её спецификой – мы работаем на очень ближних дистанциях. Можно сказать, на переднем крае. То есть мы можем вплоть до 500 метров уже работать", - рассказал заместитель командира взвода Роман, видео беседы с которым приводит Минобороны.
Ввиду этого и наличия множества целей при каждой работе, необходимо быстро менять позицию после залпа.
"В связи с нашим большим опытом, который нарабатывался годами, мы это делаем за считанные минуты", - добавил Роман.