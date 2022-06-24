https://ria.ru/20220624/sochi-1797887521.html
Одну из пассажирок машины, которую унесло в Черное море, нашли погибшей
Одну из пассажирок машины, которую унесло в Черное море, нашли погибшей - РИА Новости, 24.06.2022
Одну из пассажирок машины, которую унесло в Черное море, нашли погибшей
Вторую погибшую, которую в машине унесло течением реки в море в Сочи, нашли спасатели, рассказали в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:49
2022-06-24T15:49
2022-06-24T17:55
происшествия
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797813859_155:0:1179:576_1920x0_80_0_0_99779de41d842cadd5bcf2d2978a8f00.jpg
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Вторую погибшую, которую в машине унесло течением реки в море в Сочи, нашли спасатели, рассказали в пресс-службе администрации города.Ранее региональный СК сообщил, что в Лазаревском районе Сочи в море унесло два автомобиля. В них находились семь человек, в том числе трое детей. Спасатели нашли тело одного погибшего, второй находится в больнице, поиски остальных продолжаются."Межведомственный городской оперативный штаб сообщает о том, что найдено тело второй женщины, находившейся в одном из двух автомобилей, которые унесло в море в районе поселка Зубова Щель. Продолжаются поиски мужчины и троих детей", — рассказали в мэрии.В Сочи действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье", минувшей ночью на участке федеральной трассы А-147 от поселка Волконка до поселка Зубова Щель сошли три селя, а на проезжую часть упали три дерева.
https://radiosputnik.ria.ru/20220624/sochi-1797842600.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797813859_264:0:1032:576_1920x0_80_0_0_744c13f647754c06dc2306aacb4856b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, следственный комитет россии (ск рф)
15:49 24.06.2022 (обновлено: 17:55 24.06.2022)
Одну из пассажирок машины, которую унесло в Черное море, нашли погибшей
В Сочи нашли погибшей одну из пассажирок машины, которую унесло в Черное море