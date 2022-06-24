https://ria.ru/20220624/sochi-1797887521.html

Одну из пассажирок машины, которую унесло в Черное море, нашли погибшей

Одну из пассажирок машины, которую унесло в Черное море, нашли погибшей - РИА Новости, 24.06.2022

Одну из пассажирок машины, которую унесло в Черное море, нашли погибшей

Вторую погибшую, которую в машине унесло течением реки в море в Сочи, нашли спасатели, рассказали в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:49

2022-06-24T15:49

2022-06-24T17:55

происшествия

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Вторую погибшую, которую в машине унесло течением реки в море в Сочи, нашли спасатели, рассказали в пресс-службе администрации города.Ранее региональный СК сообщил, что в Лазаревском районе Сочи в море унесло два автомобиля. В них находились семь человек, в том числе трое детей. Спасатели нашли тело одного погибшего, второй находится в больнице, поиски остальных продолжаются."Межведомственный городской оперативный штаб сообщает о том, что найдено тело второй женщины, находившейся в одном из двух автомобилей, которые унесло в море в районе поселка Зубова Щель. Продолжаются поиски мужчины и троих детей", — рассказали в мэрии.В Сочи действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье", минувшей ночью на участке федеральной трассы А-147 от поселка Волконка до поселка Зубова Щель сошли три селя, а на проезжую часть упали три дерева.

https://radiosputnik.ria.ru/20220624/sochi-1797842600.html

сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, следственный комитет россии (ск рф)