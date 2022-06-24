Рейтинг@Mail.ru
Одну из пассажирок машины, которую унесло в Черное море, нашли погибшей - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/sochi-1797887521.html
Одну из пассажирок машины, которую унесло в Черное море, нашли погибшей
Одну из пассажирок машины, которую унесло в Черное море, нашли погибшей - РИА Новости, 24.06.2022
Одну из пассажирок машины, которую унесло в Черное море, нашли погибшей
Вторую погибшую, которую в машине унесло течением реки в море в Сочи, нашли спасатели, рассказали в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:49
2022-06-24T17:55
происшествия
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797813859_155:0:1179:576_1920x0_80_0_0_99779de41d842cadd5bcf2d2978a8f00.jpg
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Вторую погибшую, которую в машине унесло течением реки в море в Сочи, нашли спасатели, рассказали в пресс-службе администрации города.Ранее региональный СК сообщил, что в Лазаревском районе Сочи в море унесло два автомобиля. В них находились семь человек, в том числе трое детей. Спасатели нашли тело одного погибшего, второй находится в больнице, поиски остальных продолжаются."Межведомственный городской оперативный штаб сообщает о том, что найдено тело второй женщины, находившейся в одном из двух автомобилей, которые унесло в море в районе поселка Зубова Щель. Продолжаются поиски мужчины и троих детей", — рассказали в мэрии.В Сочи действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье", минувшей ночью на участке федеральной трассы А-147 от поселка Волконка до поселка Зубова Щель сошли три селя, а на проезжую часть упали три дерева.
https://radiosputnik.ria.ru/20220624/sochi-1797842600.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797813859_264:0:1032:576_1920x0_80_0_0_744c13f647754c06dc2306aacb4856b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, следственный комитет россии (ск рф)
15:49 24.06.2022 (обновлено: 17:55 24.06.2022)
 
Одну из пассажирок машины, которую унесло в Черное море, нашли погибшей

В Сочи нашли погибшей одну из пассажирок машины, которую унесло в Черное море

© Фото : Администрация города Сочи/ВконтактеЛиквидация последствий непогоды в Сочи
Ликвидация последствий непогоды в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : Администрация города Сочи/Вконтакте
Ликвидация последствий непогоды в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Вторую погибшую, которую в машине унесло течением реки в море в Сочи, нашли спасатели, рассказали в пресс-службе администрации города.
Ранее региональный СК сообщил, что в Лазаревском районе Сочи в море унесло два автомобиля. В них находились семь человек, в том числе трое детей. Спасатели нашли тело одного погибшего, второй находится в больнице, поиски остальных продолжаются.
"Межведомственный городской оперативный штаб сообщает о том, что найдено тело второй женщины, находившейся в одном из двух автомобилей, которые унесло в море в районе поселка Зубова Щель. Продолжаются поиски мужчины и троих детей", — рассказали в мэрии.
В Сочи действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье", минувшей ночью на участке федеральной трассы А-147 от поселка Волконка до поселка Зубова Щель сошли три селя, а на проезжую часть упали три дерева.
Новоизбранный мэр Сочи Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
14:01В России
Мэр Сочи рассказал о туристах, чьи машины смыло в море
 
ПроисшествияСочиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала