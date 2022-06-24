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В унесенной в Черное море машине мог находиться младенец - РИА Новости, 24.06.2022
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В унесенной в Черное море машине мог находиться младенец
В унесенной в Черное море машине мог находиться младенец - РИА Новости, 24.06.2022
В унесенной в Черное море машине мог находиться младенец
Младенец мог находиться в одной из двух машин, которые унесло течением реки в море в Сочи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:32
2022-06-24T11:32
происшествия
черное море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Младенец мог находиться в одной из двух машин, которые унесло течением реки в море в Сочи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Ранее МЧС России информировало, что в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Чёрное море. Спасти удалось одного, найдено одно тело погибшего, поиски еще шестерых продолжаются."Предположительно, в числе пропавших мог находиться ребёнок возрастом 1 год и 2 месяца", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220624/sochi-1797755711.html
черное море
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происшествия, черное море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:32 24.06.2022
 
В унесенной в Черное море машине мог находиться младенец

В прокуратуре заявили, что в унесенной в Черное море машине мог находиться младенец

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Младенец мог находиться в одной из двух машин, которые унесло течением реки в море в Сочи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Ранее МЧС России информировало, что в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Чёрное море. Спасти удалось одного, найдено одно тело погибшего, поиски еще шестерых продолжаются.
"Предположительно, в числе пропавших мог находиться ребёнок возрастом 1 год и 2 месяца", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
Вчера, 10:23В России
В Сочи две легковушки с пассажирами смыло в Черное море
 
ПроисшествияЧерное мореРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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