https://ria.ru/20220624/sochi-1797780508.html
В унесенной в Черное море машине мог находиться младенец
В унесенной в Черное море машине мог находиться младенец - РИА Новости, 24.06.2022
В унесенной в Черное море машине мог находиться младенец
Младенец мог находиться в одной из двух машин, которые унесло течением реки в море в Сочи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:32
2022-06-24T11:32
2022-06-24T11:32
происшествия
черное море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Младенец мог находиться в одной из двух машин, которые унесло течением реки в море в Сочи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Ранее МЧС России информировало, что в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Чёрное море. Спасти удалось одного, найдено одно тело погибшего, поиски еще шестерых продолжаются."Предположительно, в числе пропавших мог находиться ребёнок возрастом 1 год и 2 месяца", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220624/sochi-1797755711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черное море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В унесенной в Черное море машине мог находиться младенец
В прокуратуре заявили, что в унесенной в Черное море машине мог находиться младенец