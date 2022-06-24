https://ria.ru/20220624/sochi-1797780508.html

В унесенной в Черное море машине мог находиться младенец

В унесенной в Черное море машине мог находиться младенец - РИА Новости, 24.06.2022

В унесенной в Черное море машине мог находиться младенец

Младенец мог находиться в одной из двух машин, которые унесло течением реки в море в Сочи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:32

2022-06-24T11:32

2022-06-24T11:32

происшествия

черное море

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Младенец мог находиться в одной из двух машин, которые унесло течением реки в море в Сочи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Ранее МЧС России информировало, что в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Чёрное море. Спасти удалось одного, найдено одно тело погибшего, поиски еще шестерых продолжаются."Предположительно, в числе пропавших мог находиться ребёнок возрастом 1 год и 2 месяца", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220624/sochi-1797755711.html

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, черное море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)