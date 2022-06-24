https://ria.ru/20220624/sochi-1797774621.html

Из-за дождей в Сочи подтоплены улицы двух населенных пунктов

Из-за дождей в Сочи подтоплены улицы двух населенных пунктов - РИА Новости, 24.06.2022

Из-за дождей в Сочи подтоплены улицы двух населенных пунктов

Дожди в Сочи спровоцировали подъем уровня воды в реках, в связи с этим были подтоплены улицы и дороги двух населённых пунктов, а также 20 придомовых территорий, РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:17

2022-06-24T11:17

2022-06-24T11:30

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Дожди в Сочи спровоцировали подъем уровня воды в реках, в связи с этим были подтоплены улицы и дороги двух населённых пунктов, а также 20 придомовых территорий, вода в дома жителей не зашла, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Штормовое предупреждение действует на территории курорта до 24 июня. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селя в горной местности, ветер и подъем уровня воды в реках."В 4.10 ч. 24.06.2022 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в результате выпадения интенсивных осадков в горной местности МО города-курорта Сочи произошло поднятие уровней рек. В результате произошло подтопление в 2 населенных пунктах проезжих частей и улиц, а также 20 придомовых территорий. Воды в домах нет", - сообщается в релизе.К ликвидации последствий непогоды привлечены 80 спасателей, 17 единиц техники, два плавательных средства. Ранее также сообщалось, что в процессе сильных ливней в Лазаревском районе Сочи смерч вышел на берег и разрушил часть пирса на набережной, в четверг городские улицы были подтоплены, сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередачи на нескольких улицах Сочи. Кроме того, как добавили в пресс-службе регионального МЧС, на территории Сочи утром пятницы было также подтоплено восемь частных домов в селе Зубова Щель.

https://ria.ru/20220623/sochi-1797551249.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220624/sochi-1797755711.html

сочи

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)