11:17 24.06.2022 (обновлено: 11:30 24.06.2022)
Из-за дождей в Сочи подтоплены улицы двух населенных пунктов
Из-за дождей в Сочи подтоплены улицы двух населенных пунктов и 20 придомовых территорий
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюПоследствия обильных дождей в Краснодарском крае
Последствия обильных дождей в Краснодарском крае
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Дожди в Сочи спровоцировали подъем уровня воды в реках, в связи с этим были подтоплены улицы и дороги двух населённых пунктов, а также 20 придомовых территорий, вода в дома жителей не зашла, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Штормовое предупреждение действует на территории курорта до 24 июня. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селя в горной местности, ветер и подъем уровня воды в реках.
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"В 4.10 ч. 24.06.2022 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в результате выпадения интенсивных осадков в горной местности МО города-курорта Сочи произошло поднятие уровней рек. В результате произошло подтопление в 2 населенных пунктах проезжих частей и улиц, а также 20 придомовых территорий. Воды в домах нет", - сообщается в релизе.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 80 спасателей, 17 единиц техники, два плавательных средства. Ранее также сообщалось, что в процессе сильных ливней в Лазаревском районе Сочи смерч вышел на берег и разрушил часть пирса на набережной, в четверг городские улицы были подтоплены, сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередачи на нескольких улицах Сочи. Кроме того, как добавили в пресс-службе регионального МЧС, на территории Сочи утром пятницы было также подтоплено восемь частных домов в селе Зубова Щель.