https://ria.ru/20220624/sochi-1797762978.html
Одного из пропавших в Сочи нашли погибшим
Одного из пропавших в Сочи нашли погибшим - РИА Новости, 24.06.2022
Одного из пропавших в Сочи нашли погибшим
Спасатели, ведущие поиск людей после того, как течение реки смыло в Черное море две машины в Сочи, нашли одно тело, поиски еще шестерых продолжаются, сообщили... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:43
2022-06-24T10:43
2022-06-24T10:55
сочи
происшествия
черное море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Спасатели, ведущие поиск людей после того, как течение реки смыло в Черное море две машины в Сочи, нашли одно тело, поиски еще шестерых продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.Ранее МЧС России информировало, что в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Чёрное море, после чего спасатели приступили к поискам семи человек. Спасти удалось одного."Всего их восемь. Одного живого на бревне нашли. Один труп нашли, шестерых ищут", - сказала собеседница агентства.В Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье", минувшей ночью на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на проезжую часть от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.
https://ria.ru/20220624/more-1797750455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия, черное море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:43 24.06.2022 (обновлено: 10:55 24.06.2022)
Одного из пропавших в Сочи нашли погибшим
В Сочи спасатели нашли тело погибшего из унесенных в море двух машин, еще шестерых ищут