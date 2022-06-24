https://ria.ru/20220624/sochi-1797762978.html

Одного из пропавших в Сочи нашли погибшим

Одного из пропавших в Сочи нашли погибшим - РИА Новости, 24.06.2022

Одного из пропавших в Сочи нашли погибшим

Спасатели, ведущие поиск людей после того, как течение реки смыло в Черное море две машины в Сочи, нашли одно тело, поиски еще шестерых продолжаются, сообщили... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:43

2022-06-24T10:43

2022-06-24T10:55

сочи

происшествия

черное море

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Спасатели, ведущие поиск людей после того, как течение реки смыло в Черное море две машины в Сочи, нашли одно тело, поиски еще шестерых продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.Ранее МЧС России информировало, что в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Чёрное море, после чего спасатели приступили к поискам семи человек. Спасти удалось одного."Всего их восемь. Одного живого на бревне нашли. Один труп нашли, шестерых ищут", - сказала собеседница агентства.В Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье", минувшей ночью на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на проезжую часть от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.

https://ria.ru/20220624/more-1797750455.html

сочи

черное море

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, происшествия, черное море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)