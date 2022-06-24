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Одного из пропавших в Сочи нашли погибшим - РИА Новости, 24.06.2022
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Одного из пропавших в Сочи нашли погибшим
Одного из пропавших в Сочи нашли погибшим - РИА Новости, 24.06.2022
Одного из пропавших в Сочи нашли погибшим
Спасатели, ведущие поиск людей после того, как течение реки смыло в Черное море две машины в Сочи, нашли одно тело, поиски еще шестерых продолжаются, сообщили... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:43
2022-06-24T10:55
сочи
происшествия
черное море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Спасатели, ведущие поиск людей после того, как течение реки смыло в Черное море две машины в Сочи, нашли одно тело, поиски еще шестерых продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.Ранее МЧС России информировало, что в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Чёрное море, после чего спасатели приступили к поискам семи человек. Спасти удалось одного."Всего их восемь. Одного живого на бревне нашли. Один труп нашли, шестерых ищут", - сказала собеседница агентства.В Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье", минувшей ночью на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на проезжую часть от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.
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сочи, происшествия, черное море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:43 24.06.2022 (обновлено: 10:55 24.06.2022)
 
Одного из пропавших в Сочи нашли погибшим

В Сочи спасатели нашли тело погибшего из унесенных в море двух машин, еще шестерых ищут

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Спасатели, ведущие поиск людей после того, как течение реки смыло в Черное море две машины в Сочи, нашли одно тело, поиски еще шестерых продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Ранее МЧС России информировало, что в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Чёрное море, после чего спасатели приступили к поискам семи человек. Спасти удалось одного.
"Всего их восемь. Одного живого на бревне нашли. Один труп нашли, шестерых ищут", - сказала собеседница агентства.
В Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье", минувшей ночью на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на проезжую часть от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
10:11
В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море
 
СочиПроисшествияЧерное мореРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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