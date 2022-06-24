Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий высказался о статусе кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/slutskiy-1798016903.html
Слуцкий высказался о статусе кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии
Слуцкий высказался о статусе кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии - РИА Новости, 24.06.2022
Слуцкий высказался о статусе кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T22:43
2022-06-24T22:44
украина
молдавия
евросоюз
грузия
игорь гросу
леонид слуцкий (политик)
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789744746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aede21d9ddd04904675c10ea7e992734.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз, заявив, что страны не соответствуют критериям для того, чтобы даже близко подойти к дверям ЕС.Он добавил, что Киев с 2014 года под внешним управлением превращал Украину в антироссийский плацдарм и "для него предбанник Евросоюза - уже награда, хотя до получения самого членства могут пройти десятилетия".Слуцкий напомнил, что, по словам спикера молдавского парламента Игоря Гросу, статус кандидата на вступление в ЕС обязывает Кишинев поддержать новые антироссийские санкции и "дыры" в национальной экономике для этого не помеха. Слуцкий подчеркнул, что ЕС "эти самые дыры латать не будет, как и возможное обострение ситуации внутри самой Молдавии". Он подчеркнул, что об этом уже прямо говорят в Гагаузии.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".
https://ria.ru/20220617/peregovory-1796364060.html
украина
молдавия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789744746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b7abfd771b031237168908355dfbe2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, молдавия, евросоюз, грузия, игорь гросу, леонид слуцкий (политик), лдпр
22:43 24.06.2022 (обновлено: 22:44 24.06.2022)
 
Слуцкий высказался о статусе кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют статусу кандидатов в ЕС

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз, заявив, что страны не соответствуют критериям для того, чтобы даже близко подойти к дверям ЕС.
"Скорее это сигнал фактического перехода ЕС на "русофобские рельсы". Ни одна из этих стран не соответствует ни одному критерию для того, чтобы и близко подойти к дверям Евросоюза. Статус кандидата для них, скорее, был предоставлен в рамках того же самого проекта "Анти-Россия", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Киев с 2014 года под внешним управлением превращал Украину в антироссийский плацдарм и "для него предбанник Евросоюза - уже награда, хотя до получения самого членства могут пройти десятилетия".
Слуцкий напомнил, что, по словам спикера молдавского парламента Игоря Гросу, статус кандидата на вступление в ЕС обязывает Кишинев поддержать новые антироссийские санкции и "дыры" в национальной экономике для этого не помеха. Слуцкий подчеркнул, что ЕС "эти самые дыры латать не будет, как и возможное обострение ситуации внутри самой Молдавии". Он подчеркнул, что об этом уже прямо говорят в Гагаузии.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 23:55Специальная военная операция на Украине
Слуцкий не исключил продолжение переговоров с Украиной
 
УкраинаМолдавияЕвросоюзГрузияИгорь ГросуЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала