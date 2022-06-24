22:43 24.06.2022 (обновлено: 22:44 24.06.2022)
Слуцкий высказался о статусе кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии
Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют статусу кандидатов в ЕС
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз, заявив, что страны не соответствуют критериям для того, чтобы даже близко подойти к дверям ЕС.
"Скорее это сигнал фактического перехода ЕС на "русофобские рельсы". Ни одна из этих стран не соответствует ни одному критерию для того, чтобы и близко подойти к дверям Евросоюза. Статус кандидата для них, скорее, был предоставлен в рамках того же самого проекта "Анти-Россия", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Слуцкий напомнил, что, по словам спикера молдавского парламента Игоря Гросу, статус кандидата на вступление в ЕС обязывает Кишинев поддержать новые антироссийские санкции и "дыры" в национальной экономике для этого не помеха. Слуцкий подчеркнул, что ЕС "эти самые дыры латать не будет, как и возможное обострение ситуации внутри самой Молдавии". Он подчеркнул, что об этом уже прямо говорят в Гагаузии.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".