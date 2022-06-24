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Слуцкий высказался о статусе кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии

Слуцкий высказался о статусе кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии - РИА Новости, 24.06.2022

Слуцкий высказался о статусе кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T22:43

2022-06-24T22:43

2022-06-24T22:44

украина

молдавия

евросоюз

грузия

игорь гросу

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз, заявив, что страны не соответствуют критериям для того, чтобы даже близко подойти к дверям ЕС.Он добавил, что Киев с 2014 года под внешним управлением превращал Украину в антироссийский плацдарм и "для него предбанник Евросоюза - уже награда, хотя до получения самого членства могут пройти десятилетия".Слуцкий напомнил, что, по словам спикера молдавского парламента Игоря Гросу, статус кандидата на вступление в ЕС обязывает Кишинев поддержать новые антироссийские санкции и "дыры" в национальной экономике для этого не помеха. Слуцкий подчеркнул, что ЕС "эти самые дыры латать не будет, как и возможное обострение ситуации внутри самой Молдавии". Он подчеркнул, что об этом уже прямо говорят в Гагаузии.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".

https://ria.ru/20220617/peregovory-1796364060.html

украина

молдавия

грузия

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украина, молдавия, евросоюз, грузия, игорь гросу, леонид слуцкий (политик), лдпр