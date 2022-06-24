https://ria.ru/20220624/slezhka-1797244410.html
Эксперт рассказал, как предотвратить слежку в номере отеля
Эксперт рассказал, как предотвратить слежку в номере отеля - РИА Новости, 24.06.2022
Эксперт рассказал, как предотвратить слежку в номере отеля
Эксперт рассказал, как предотвратить слежку через скрытые камеры в номере отеля, пишет The Sun. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T05:15
2022-06-24T05:15
2022-06-24T05:15
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Эксперт рассказал, как предотвратить слежку через скрытые камеры в номере отеля, пишет The Sun.По словам специалиста по вопросам конфиденциальности и безопасности компании Wirecutter Торина Клосовски, сейчас на рынке есть специальные приложения для смартфонов, умеющие сканировать любые камеры. Однако им не всегда следует доверять."Приложения проверяют все отражения, поэтому могут ошибочно сообщить пользователю о наличии камер, которых на самом деле нет — это просто стекло или другая поверхность", — поясняет он.Эксперт рекомендует проверять вручную: взять фонарик и залезть во все подозрительные места. Еще один способ — выключить в номере свет. Если увидите ИК-сигнал, похожий на светящуюся красную точку, — за вами следят.Кроме того, из соображений безопасности следует отключать все сомнительные гаджеты, будь то адаптер Wi-Fi или будильник: они тоже могут быть связаны со слежением, добавляет Клосовски.
https://ria.ru/20220621/voda-1796732944.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, технологии, туризм, советы, туристы
Эксперт рассказал, как предотвратить слежку в номере отеля
Эксперт поделился советами, как предотвратить слежку через скрытые камеры в номере отеля
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Эксперт рассказал, как предотвратить слежку через скрытые камеры в номере отеля, пишет
The Sun.
По словам специалиста по вопросам конфиденциальности и безопасности компании Wirecutter Торина Клосовски, сейчас на рынке есть специальные приложения для смартфонов, умеющие сканировать любые камеры. Однако им не всегда следует доверять.
"Приложения проверяют все отражения, поэтому могут ошибочно сообщить пользователю о наличии камер, которых на самом деле нет — это просто стекло или другая поверхность", — поясняет он.
Эксперт рекомендует проверять вручную: взять фонарик и залезть во все подозрительные места. Еще один способ — выключить в номере свет. Если увидите ИК-сигнал, похожий на светящуюся красную точку, — за вами следят.
Кроме того, из соображений безопасности следует отключать все сомнительные гаджеты, будь то адаптер Wi-Fi или будильник: они тоже могут быть связаны со слежением, добавляет Клосовски.