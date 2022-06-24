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СК России расследует гибель сотрудника ВГА Херсонской области Савлученко - РИА Новости, 24.06.2022
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СК России расследует гибель сотрудника ВГА Херсонской области Савлученко
СК России расследует гибель сотрудника ВГА Херсонской области Савлученко - РИА Новости, 24.06.2022
СК России расследует гибель сотрудника ВГА Херсонской области Савлученко
Следователи СК РФ установят и расследуют обстоятельства гибели сотрудника военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко, сообщается в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:20
2022-06-24T15:20
происшествия
владимир сальдо
россия
херсонская область
херсон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ установят и расследуют обстоятельства гибели сотрудника военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Следователи Следственного комитета России установят и расследуют обстоятельства гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко", - говорится в сообщении.В пятницу в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей.
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россия
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происшествия, владимир сальдо, россия, херсонская область , херсон, ситуация в днр и лнр
15:20 24.06.2022
 
СК России расследует гибель сотрудника ВГА Херсонской области Савлученко

СК России установит обстоятельства гибели сотрудника ВГА Херсонской области Савлученко

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМесто теракта в Херсоне
Место теракта в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Место теракта в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ установят и расследуют обстоятельства гибели сотрудника военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
"Следователи Следственного комитета России установят и расследуют обстоятельства гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко", - говорится в сообщении.
В пятницу в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей.
Здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 19:17Специальная военная операция на Украине
СК возбудил новые уголовные дела против украинских военных
 
ПроисшествияВладимир СальдоРоссияХерсонская областьХерсонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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