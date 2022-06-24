https://ria.ru/20220624/sk-1797875782.html

СК России расследует гибель сотрудника ВГА Херсонской области Савлученко

СК России расследует гибель сотрудника ВГА Херсонской области Савлученко - РИА Новости, 24.06.2022

СК России расследует гибель сотрудника ВГА Херсонской области Савлученко

Следователи СК РФ установят и расследуют обстоятельства гибели сотрудника военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко, сообщается в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:20

2022-06-24T15:20

2022-06-24T15:20

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херсон

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ установят и расследуют обстоятельства гибели сотрудника военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Следователи Следственного комитета России установят и расследуют обстоятельства гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко", - говорится в сообщении.В пятницу в результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей.

https://ria.ru/20220623/sk-1797681576.html

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