https://ria.ru/20220624/sinoptik-1797730091.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 24.06.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T07:51

2022-06-24T07:51

2022-06-24T07:51

общество

москва

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве переменная облачность без осадков. Максимальная температура в мегаполисе 25-27 градусов, по области 23-28", - сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление не будет существенно меняться и составит 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220619/pogoda-1796556663.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва