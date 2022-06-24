https://ria.ru/20220624/sinoptik-1797730091.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 24.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T07:51
2022-06-24T07:51
2022-06-24T07:51
общество
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве переменная облачность без осадков. Максимальная температура в мегаполисе 25-27 градусов, по области 23-28", - сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление не будет существенно меняться и составит 749 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220619/pogoda-1796556663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков пообещал москвичам в пятницу до плюс 27 градусов