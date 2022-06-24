https://ria.ru/20220624/sibagatullin-1797729453.html

Умер бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин

Умер бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин - РИА Новости, 24.06.2022

Умер бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин

Бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин скончался в ночь на пятницу на 73-м году жизни, президент Татарстана Рустам Минниханов выразил... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T07:38

2022-06-24T07:38

2022-06-24T11:25

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россия

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КАЗАНЬ, 24 июн — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин скончался в ночь на пятницу на 73-м году жизни, президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семье политика."Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю", — цитирует пресс-служба слова Минниханова.Отмечается, что Сибагатуллина не стало сегодня ночью.О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в селе Апазово Арского района Республики Татарстан. Окончил Казанский ветеринарный институт, Саратовскую высшую партийную школу, Казанский государственный финансово-экономический институт.Начал трудовую деятельность рабочим в совхозе "Ватан" Арского района. С 1976 по 1980 год — председатель колхоза "Правда" Балтасинского района Татарстана. В разные годы работал вторым секретарем Балтасинского райкома КПСС, председателем Арского райисполкома, первым секретарем Мамадышского райкома КПСС, председателем Мамадышского райсовета.В 1990-1995 годах занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. С 1995 по 1996 год — заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства и продовольствия республики. В 1996-2007 годах — глава администрации Нурлатского района и города Нурлат. С 2007 по 2021 год — депутат Государственной думы России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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