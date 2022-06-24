07:38 24.06.2022 (обновлено: 11:25 24.06.2022)
Умер бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин
Бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин умер в ночь на пятницу на 73-м году жизни
Бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 июн — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин скончался в ночь на пятницу на 73-м году жизни, президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семье политика.
"Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю", — цитирует пресс-служба слова Минниханова.
Отмечается, что Сибагатуллина не стало сегодня ночью.
О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.
Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в селе Апазово Арского района Республики Татарстан. Окончил Казанский ветеринарный институт, Саратовскую высшую партийную школу, Казанский государственный финансово-экономический институт.
Начал трудовую деятельность рабочим в совхозе "Ватан" Арского района. С 1976 по 1980 год — председатель колхоза "Правда" Балтасинского района Татарстана. В разные годы работал вторым секретарем Балтасинского райкома КПСС, председателем Арского райисполкома, первым секретарем Мамадышского райкома КПСС, председателем Мамадышского райсовета.
В 1990-1995 годах занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. С 1995 по 1996 год — заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства и продовольствия республики. В 1996-2007 годах — глава администрации Нурлатского района и города Нурлат. С 2007 по 2021 год — депутат Государственной думы России.
"Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю", — цитирует пресс-служба слова Минниханова.
Отмечается, что Сибагатуллина не стало сегодня ночью.
О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.
Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в селе Апазово Арского района Республики Татарстан. Окончил Казанский ветеринарный институт, Саратовскую высшую партийную школу, Казанский государственный финансово-экономический институт.
Начал трудовую деятельность рабочим в совхозе "Ватан" Арского района. С 1976 по 1980 год — председатель колхоза "Правда" Балтасинского района Татарстана. В разные годы работал вторым секретарем Балтасинского райкома КПСС, председателем Арского райисполкома, первым секретарем Мамадышского райкома КПСС, председателем Мамадышского райсовета.
В 1990-1995 годах занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. С 1995 по 1996 год — заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства и продовольствия республики. В 1996-2007 годах — глава администрации Нурлатского района и города Нурлат. С 2007 по 2021 год — депутат Государственной думы России.
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