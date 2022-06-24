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Умер бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин - РИА Новости, 24.06.2022
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Умер бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин
Умер бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин - РИА Новости, 24.06.2022
Умер бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин
Бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин скончался в ночь на пятницу на 73-м году жизни, президент Татарстана Рустам Минниханов выразил... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T07:38
2022-06-24T11:25
общество
россия
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КАЗАНЬ, 24 июн — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин скончался в ночь на пятницу на 73-м году жизни, президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семье политика."Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю", — цитирует пресс-служба слова Минниханова.Отмечается, что Сибагатуллина не стало сегодня ночью.О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в селе Апазово Арского района Республики Татарстан. Окончил Казанский ветеринарный институт, Саратовскую высшую партийную школу, Казанский государственный финансово-экономический институт.Начал трудовую деятельность рабочим в совхозе "Ватан" Арского района. С 1976 по 1980 год — председатель колхоза "Правда" Балтасинского района Татарстана. В разные годы работал вторым секретарем Балтасинского райкома КПСС, председателем Арского райисполкома, первым секретарем Мамадышского райкома КПСС, председателем Мамадышского райсовета.В 1990-1995 годах занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. С 1995 по 1996 год — заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства и продовольствия республики. В 1996-2007 годах — глава администрации Нурлатского района и города Нурлат. С 2007 по 2021 год — депутат Государственной думы России.
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общество, россия
07:38 24.06.2022 (обновлено: 11:25 24.06.2022)
 
Умер бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин

Бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин умер в ночь на пятницу на 73-м году жизни

CC BY 4.0 / Михаил Фролов / Fatikh SibagatullinБывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин
Бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
CC BY 4.0 / Михаил Фролов / Fatikh Sibagatullin
Бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 июн — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин скончался в ночь на пятницу на 73-м году жизни, президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семье политика.

"Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю", — цитирует пресс-служба слова Минниханова.

Отмечается, что Сибагатуллина не стало сегодня ночью.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в селе Апазово Арского района Республики Татарстан. Окончил Казанский ветеринарный институт, Саратовскую высшую партийную школу, Казанский государственный финансово-экономический институт.

Начал трудовую деятельность рабочим в совхозе "Ватан" Арского района. С 1976 по 1980 год — председатель колхоза "Правда" Балтасинского района Татарстана. В разные годы работал вторым секретарем Балтасинского райкома КПСС, председателем Арского райисполкома, первым секретарем Мамадышского райкома КПСС, председателем Мамадышского райсовета.

В 1990-1995 годах занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. С 1995 по 1996 год — заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства и продовольствия республики. В 1996-2007 годах — глава администрации Нурлатского района и города Нурлат. С 2007 по 2021 год — депутат Государственной думы России.
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