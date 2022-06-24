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Росздравнадзор опроверг сообщения о заканчивающихся шунтах для операций
Росздравнадзор опроверг сообщения о заканчивающихся шунтах для операций - РИА Новости, 24.06.2022
Росздравнадзор опроверг сообщения о заканчивающихся шунтах для операций
Ни российские, ни иностранные производители шунтов для медицинских операций не заявляли об уходе с российского рынка, поставки данных медизделий продолжаются в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:35
2022-06-24T09:35
2022-06-24T09:35
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ни российские, ни иностранные производители шунтов для медицинских операций не заявляли об уходе с российского рынка, поставки данных медизделий продолжаются в достаточном объёме сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в российских больницах заканчиваются шунты для медицинских операций."Ни российские, ни иностранные производители данных медицинских изделий не заявляли об уходе с российского рынка и продолжают производство и поставки медицинских изделий в достаточном объеме", - говорится в сообщении.В НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко сообщили РИА Новости, что в настоящий момент дефицита в данных медизделиях не испытывают.В НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского РИА Новости также заявили, что дефицита шунтов нет. "Все необходимые медицинские изделия и расходные материалы есть в достаточном количестве. Заключены контракты для работы с отечественными производителями и производителями из других стран, с которыми экономическое сотрудничество продолжается. Информация, появившаяся в ряде СМИ и телеграм-каналах, является фейком", - отметили в центре.
https://ria.ru/20220623/lokdaun-1797613102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия
Росздравнадзор опроверг сообщения о заканчивающихся шунтах для операций
Росздравнадзор опроверг сообщения о заканчивающихся шунтах для медицинских операций
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ни российские, ни иностранные производители шунтов для медицинских операций не заявляли об уходе с российского рынка, поставки данных медизделий продолжаются в достаточном объёме сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в российских больницах заканчиваются шунты для медицинских операций.
"Ни российские, ни иностранные производители данных медицинских изделий не заявляли об уходе с российского рынка и продолжают производство и поставки медицинских изделий в достаточном объеме", - говорится в сообщении.
В НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко сообщили РИА Новости, что в настоящий момент дефицита в данных медизделиях не испытывают.
В НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского РИА Новости также заявили, что дефицита шунтов нет. "Все необходимые медицинские изделия и расходные материалы есть в достаточном количестве. Заключены контракты для работы с отечественными производителями и производителями из других стран, с которыми экономическое сотрудничество продолжается. Информация, появившаяся в ряде СМИ и телеграм-каналах, является фейком", - отметили в центре.