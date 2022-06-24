https://ria.ru/20220624/shunty-1797742379.html

Росздравнадзор опроверг сообщения о заканчивающихся шунтах для операций

Росздравнадзор опроверг сообщения о заканчивающихся шунтах для операций - РИА Новости, 24.06.2022

Росздравнадзор опроверг сообщения о заканчивающихся шунтах для операций

Ни российские, ни иностранные производители шунтов для медицинских операций не заявляли об уходе с российского рынка, поставки данных медизделий продолжаются в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:35

2022-06-24T09:35

2022-06-24T09:35

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598869909_0:126:3151:1898_1920x0_80_0_0_ffbc27074a404bf7f05eaef6f31b7ef2.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ни российские, ни иностранные производители шунтов для медицинских операций не заявляли об уходе с российского рынка, поставки данных медизделий продолжаются в достаточном объёме сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в российских больницах заканчиваются шунты для медицинских операций."Ни российские, ни иностранные производители данных медицинских изделий не заявляли об уходе с российского рынка и продолжают производство и поставки медицинских изделий в достаточном объеме", - говорится в сообщении.В НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко сообщили РИА Новости, что в настоящий момент дефицита в данных медизделиях не испытывают.В НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского РИА Новости также заявили, что дефицита шунтов нет. "Все необходимые медицинские изделия и расходные материалы есть в достаточном количестве. Заключены контракты для работы с отечественными производителями и производителями из других стран, с которыми экономическое сотрудничество продолжается. Информация, появившаяся в ряде СМИ и телеграм-каналах, является фейком", - отметили в центре.

https://ria.ru/20220623/lokdaun-1797613102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия