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Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к скорой помощи - РИА Новости, 24.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220624/shatunov-1797967043.html
Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к скорой помощи
Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к скорой помощи - РИА Новости, 24.06.2022
Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к скорой помощи
Претензий к скорой помощи и врачам, которые пытались спасти певца Юрия Шатунова, нет, заявил РИА Новости его представитель Аркадий Кудряшов. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:36
2022-06-24T18:36
шоубиз
ласковый май
юрий шатунов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Претензий к скорой помощи и врачам, которые пытались спасти певца Юрия Шатунова, нет, заявил РИА Новости его представитель Аркадий Кудряшов.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. В СМИ и Telegram-каналах писали, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении к нему бригады. В Московской областной станции скорой медицинской помощи опровергли эту информацию, заявив, что друзья решили сами везти Шатунова в больницу, и после того, как из нее поступил звонок в скорую, медики были на месте уже через три минуты.Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Его самые популярные хиты – "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру.
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ласковый май, юрий шатунов
18:36 24.06.2022
 
Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к скорой помощи

Представитель Шатунова Кудряшов заявил об отсутствии претензий к врачам, спасавшим певца

© Фото из соцсетей Юрия ШатуноваПевец Юрий Шатунов
Певец Юрий Шатунов
© Фото из соцсетей Юрия Шатунова
Певец Юрий Шатунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Претензий к скорой помощи и врачам, которые пытались спасти певца Юрия Шатунова, нет, заявил РИА Новости его представитель Аркадий Кудряшов.
Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. В СМИ и Telegram-каналах писали, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении к нему бригады. В Московской областной станции скорой медицинской помощи опровергли эту информацию, заявив, что друзья решили сами везти Шатунова в больницу, и после того, как из нее поступил звонок в скорую, медики были на месте уже через три минуты.
"Мы никаких претензий ни к скорым, ни к врачам не имеем", - сказал собеседник агентства.
Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Его самые популярные хиты – "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
01:10Шоубиз
Друг Шатунова рассказал, что происходило с певцом перед смертью
 
ШоубизЛасковый майЮрий Шатунов
 
 
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