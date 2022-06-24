https://ria.ru/20220624/shatunov-1797967043.html

Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к скорой помощи

Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к скорой помощи - РИА Новости, 24.06.2022

Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к скорой помощи

Претензий к скорой помощи и врачам, которые пытались спасти певца Юрия Шатунова, нет, заявил РИА Новости его представитель Аркадий Кудряшов. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:36

2022-06-24T18:36

2022-06-24T18:36

шоубиз

ласковый май

юрий шатунов

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Претензий к скорой помощи и врачам, которые пытались спасти певца Юрия Шатунова, нет, заявил РИА Новости его представитель Аркадий Кудряшов.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. В СМИ и Telegram-каналах писали, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении к нему бригады. В Московской областной станции скорой медицинской помощи опровергли эту информацию, заявив, что друзья решили сами везти Шатунова в больницу, и после того, как из нее поступил звонок в скорую, медики были на месте уже через три минуты.Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Его самые популярные хиты – "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру.

https://ria.ru/20220624/shatunov-1797718817.html

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ласковый май, юрий шатунов