https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1798006767.html

В комендатуре Северодонецка сообщили о выходе трех мирных жителей с "Азота"

В комендатуре Северодонецка сообщили о выходе трех мирных жителей с "Азота" - РИА Новости, 24.06.2022

В комендатуре Северодонецка сообщили о выходе трех мирных жителей с "Азота"

Троим мирным жителям удалось в пятницу выйти с территории северодонецкого комбината "Азот", который остается под контролем украинских военных, сообщили РИА... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T21:13

2022-06-24T21:13

2022-06-24T21:13

специальная военная операция на украине

северодонецк

луганская народная республика

лисичанск

донбасс

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Троим мирным жителям удалось в пятницу выйти с территории северодонецкого комбината "Азот", который остается под контролем украинских военных, сообщили РИА Новости в комендатуре Северодонецка.Ранее сообщалось, что рядом с первой проходной комбината "Азот" базируются украинские боевики, которые не разрешают мирным жителям покидать завод. У второй проходной контроля меньше. Бомбоубежища есть у обоих проходных, всего там живет более 500 человек.В комендатуре также сообщили имена вышедших, это Олег Козлов, Валентин Кочегов, Лариса Зинченко. "Из-за отсутствия связи они не общались со своими родными по два месяца, очень переживают, все ли с ними в порядке, будут сейчас искать их контакты", - пояснили в комендатуре, попросив обнародовать имена спасённых горожан.Территория комбината "Азот", которая занимает почти половину территории города, пока остается под контролем украинских вооруженных формирований. Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска РФ и ЛНР.В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.

https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html

северодонецк

луганская народная республика

лисичанск

донбасс

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северодонецк, луганская народная республика, лисичанск, донбасс