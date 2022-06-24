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"Счет пошел на дни". С чем столкнулись ВСУ в Северодонецке - РИА Новости, 24.06.2022
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"Счет пошел на дни". С чем столкнулись ВСУ в Северодонецке
"Счет пошел на дни". С чем столкнулись ВСУ в Северодонецке - РИА Новости, 24.06.2022
"Счет пошел на дни". С чем столкнулись ВСУ в Северодонецке
Операция по освобождению Луганской Народной Республики близка к завершению. Союзным войскам осталось занять последний крупный город — Лисичанск. Соседний... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:25
2022-06-24T14:49
безопасность
юрий бутусов
виталий киселев
северодонецк
луганская народная республика
киев
вооруженные силы украины
правый сектор
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Операция по освобождению Луганской Народной Республики близка к завершению. Союзным войскам осталось занять последний крупный город — Лисичанск. Соседний Северодонецк взяли под контроль практически полностью. Последним узлом обороны ВСУ была городская промзона с предприятием "Азот", где забаррикадировались до двух с половиной тысяч солдат. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Сложный выборБои за Северодонецк идут с марта — практически с самого начала военной спецоперации. ВСУ оказывали ожесточенное сопротивление. Этот 100-тысячный город имеет важное символическое значение. Именно Северодонецк в сентябре 2014-го стал столицей подконтрольной Киеву части Луганской области. Кроме того, это важный промышленный центр.К июню подразделениям армий России и ЛНР удалось занять большую часть города. Как в Мариуполе и Волновахе, украинские силовики оборонялись в жилых многоэтажках. Потом отступили на территорию завода — гарнизон из двух с половиной тысяч бойцов, в том числе нескольких сотен иностранных наемников и добровольцев, оказался в окружении. Их убеждали сложить оружие и отпустить гражданских.Ситуация напоминала "Азовсталь". Однако комбинат в Северодонецке гораздо меньше. Не так много укрытий и запасов продовольствия.Как сообщил в пятницу назначенный Киевом глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, командование ВСУ решило отступить из Северодонецка на "заранее подготовленные позиции". Это подтвердили и украинские журналисты."Мы вышли из Северодонецка, — заявил главный редактор портала "Цензор" Юрий Бутусов. — Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Уходить горько, но это решение давно уже назрело"."Деться некуда"Отступление украинских войск в ЛНР пока не подтвердили. Однако в республиканской комендатуре Северодонецка отметили, что с "Азота" ушли не все."Переговоры продолжаются. Наше требование — сначала выход мирных жителей из бомбоубежищ", — пояснили там. В бункерах могут находиться 500-550 гражданских. Некоторые уже выбрались оттуда, однако организованной эвакуации нет."У военных, остающихся на "Азоте", дела обстоят неважно. Стрельбы с их стороны мало, берегут боекомплект. Деться им некуда", — объяснил офицер армии ЛНР с позывным Лютый.Город очень серьезно пострадал в ходе многомесячных боев, сказал журналистам новый мэр Марк Воржев. Многие дома разрушены, есть проблемы с водой, электричеством и связью. Большая часть населения давно уехала, однако десять тысяч человек по-прежнему там.Гуманитарная обстановка, подчеркнул Воржев, близка к критической — не хватает еды и медикаментов. Положение осложняется постоянными обстрелами из соседнего Лисичанска, находящегося на возвышенности.Заблокированная группировкаГород-спутник Лисичанск и его гарнизон в пять-семь тысяч солдат с середины недели — в оперативном окружении. Обе трассы из Артемовска, по которым шло снабжение, перерезаны союзными войсками. Вдобавок южнее в котел попала еще одна крупная группировка."В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск. В очередном, теперь уже горском, котле окружены четыре батальона: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов "Правого сектора" (запрещен в России. — Прим. ред.) и отряд иностранных наемников", — проинформировали в Минобороны России.И уточнили: это около 1800 военнослужащих, 120 боевиков "Правого сектора" (запрещен в России. — Прим. ред.), до 80 иностранных наемников, а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов. За последние сутки добровольно сдался в плен 41 военнослужащий.Всего же, по данным армии ЛНР, за два дня на этом направлении сдались больше 800 украинских военных. ВСУ потеряли тысячу убитыми и не меньше двух тысяч ранеными.Бои за Лисичанск продолжаются. На южной окраине закрепились силы ЛНР — в районе завода резинотехнических изделий. Как заверил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев, примерно через неделю вся группировка ВСУ здесь будет заблокирована. Союзные войска выйдут на административные границы Луганской области.
https://ria.ru/20220624/osvobozhdenie-1797776617.html
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безопасность, юрий бутусов, виталий киселев, северодонецк, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины, правый сектор
14:25 24.06.2022 (обновлено: 14:49 24.06.2022)
 

"Счет пошел на дни". С чем столкнулись ВСУ в Северодонецке

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-72 ВС РФ в Северодонецке
Танк Т-72 ВС РФ в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Операция по освобождению Луганской Народной Республики близка к завершению. Союзным войскам осталось занять последний крупный город — Лисичанск. Соседний Северодонецк взяли под контроль практически полностью. Последним узлом обороны ВСУ была городская промзона с предприятием "Азот", где забаррикадировались до двух с половиной тысяч солдат. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.

Сложный выбор

Бои за Северодонецк идут с марта — практически с самого начала военной спецоперации. ВСУ оказывали ожесточенное сопротивление. Этот 100-тысячный город имеет важное символическое значение. Именно Северодонецк в сентябре 2014-го стал столицей подконтрольной Киеву части Луганской области. Кроме того, это важный промышленный центр.
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
11:22Специальная военная операция на Украине
Почти все населенные пункты у Северодонецка и Лисичанска освобождены
К июню подразделениям армий России и ЛНР удалось занять большую часть города. Как в Мариуполе и Волновахе, украинские силовики оборонялись в жилых многоэтажках. Потом отступили на территорию завода — гарнизон из двух с половиной тысяч бойцов, в том числе нескольких сотен иностранных наемников и добровольцев, оказался в окружении. Их убеждали сложить оружие и отпустить гражданских.
Ситуация напоминала "Азовсталь". Однако комбинат в Северодонецке гораздо меньше. Не так много укрытий и запасов продовольствия.
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГородские кварталы Северодонецка
Городские кварталы Северодонецка - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Городские кварталы Северодонецка
Как сообщил в пятницу назначенный Киевом глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, командование ВСУ решило отступить из Северодонецка на "заранее подготовленные позиции". Это подтвердили и украинские журналисты.
"Мы вышли из Северодонецка, — заявил главный редактор портала "Цензор" Юрий Бутусов. — Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Уходить горько, но это решение давно уже назрело".

"Деться некуда"

Отступление украинских войск в ЛНР пока не подтвердили. Однако в республиканской комендатуре Северодонецка отметили, что с "Азота" ушли не все.
"Переговоры продолжаются. Наше требование — сначала выход мирных жителей из бомбоубежищ", — пояснили там.
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В бункерах могут находиться 500-550 гражданских. Некоторые уже выбрались оттуда, однако организованной эвакуации нет.
"У военных, остающихся на "Азоте", дела обстоят неважно. Стрельбы с их стороны мало, берегут боекомплект. Деться им некуда", — объяснил офицер армии ЛНР с позывным Лютый.
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица в Северодонецке
Улица в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Улица в Северодонецке
Город очень серьезно пострадал в ходе многомесячных боев, сказал журналистам новый мэр Марк Воржев. Многие дома разрушены, есть проблемы с водой, электричеством и связью. Большая часть населения давно уехала, однако десять тысяч человек по-прежнему там.
Гуманитарная обстановка, подчеркнул Воржев, близка к критической — не хватает еды и медикаментов. Положение осложняется постоянными обстрелами из соседнего Лисичанска, находящегося на возвышенности.

Заблокированная группировка

Город-спутник Лисичанск и его гарнизон в пять-семь тысяч солдат с середины недели — в оперативном окружении. Обе трассы из Артемовска, по которым шло снабжение, перерезаны союзными войсками. Вдобавок южнее в котел попала еще одна крупная группировка.
Взорванная дорога на окраине города Горское - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
12:43В мире
Минобороны РФ: в "горском котле" заблокированы тысячи украинских военных
"В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск. В очередном, теперь уже горском, котле окружены четыре батальона: 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады, формирование нацистов "Правого сектора" (запрещен в России. — Прим. ред.) и отряд иностранных наемников", — проинформировали в Минобороны России.
И уточнили: это около 1800 военнослужащих, 120 боевиков "Правого сектора" (запрещен в России. — Прим. ред.), до 80 иностранных наемников, а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов. За последние сутки добровольно сдался в плен 41 военнослужащий.
© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ в Донецкой области
Спецназ ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ в Донецкой области
Всего же, по данным армии ЛНР, за два дня на этом направлении сдались больше 800 украинских военных. ВСУ потеряли тысячу убитыми и не меньше двух тысяч ранеными.
Бои за Лисичанск продолжаются. На южной окраине закрепились силы ЛНР — в районе завода резинотехнических изделий. Как заверил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев, примерно через неделю вся группировка ВСУ здесь будет заблокирована. Союзные войска выйдут на административные границы Луганской области.
 
БезопасностьЮрий БутусовВиталий КиселевСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныПравый сектор
 
 
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