11:13 24.06.2022 (обновлено: 11:42 24.06.2022)
Украинские войска оставили Северодонецк, сообщили в Киеве
Глава Луганской ОВА Гайдай: украинские войска оставили Северодонецк
Северодонецк. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинские войска уже отошли из Северодонецка, сообщил украинский канал "Громадське" (Общественное) со ссылкой на назначенного Киевом главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"Украинские войска отошли из города Северодонецк на Луганщине, бои за который продолжались больше месяца", — сообщается на сайте канала.
Как пояснял сам Гайдай в эфире украинских телеканалов, войска отводят по той причине, что "находиться на разбитых позициях не имеет смысла".
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что врио мэра Северодонецка стал Марк Воржал. Он уже ознакомился с обстановкой и встретился с жителями.
По информации главы Чечни Рамзана Кадырова, практически все населенные пункты в окрестностях Северодонецка и Лисичанска уже либо освобождены, либо взяты в кольцо.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркивают, что войска наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям ВСУ. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.