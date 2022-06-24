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Украинские войска оставили Северодонецк, сообщили в Киеве - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797773559.html
Украинские войска оставили Северодонецк, сообщили в Киеве
Украинские войска оставили Северодонецк, сообщили в Киеве - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска оставили Северодонецк, сообщили в Киеве
Украинские войска уже отошли из Северодонецка, сообщил украинский канал "Громадське" (Общественное) со ссылкой на назначенного Киевом главу Луганской областной... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:13
2022-06-24T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинские войска уже отошли из Северодонецка, сообщил украинский канал "Громадське" (Общественное) со ссылкой на назначенного Киевом главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.Как пояснял сам Гайдай в эфире украинских телеканалов, войска отводят по той причине, что "находиться на разбитых позициях не имеет смысла".Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что врио мэра Северодонецка стал Марк Воржал. Он уже ознакомился с обстановкой и встретился с жителями.По информации главы Чечни Рамзана Кадырова, практически все населенные пункты в окрестностях Северодонецка и Лисичанска уже либо освобождены, либо взяты в кольцо.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркивают, что войска наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям ВСУ. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220624/okruzhenie-1797779565.html
северодонецк
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в мире, северодонецк, луганская народная республика
11:13 24.06.2022 (обновлено: 11:42 24.06.2022)
 
Украинские войска оставили Северодонецк, сообщили в Киеве

Глава Луганской ОВА Гайдай: украинские войска оставили Северодонецк

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСеверодонецк
Северодонецк - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинские войска уже отошли из Северодонецка, сообщил украинский канал "Громадське" (Общественное) со ссылкой на назначенного Киевом главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"Украинские войска отошли из города Северодонецк на Луганщине, бои за который продолжались больше месяца", — сообщается на сайте канала.
Как пояснял сам Гайдай в эфире украинских телеканалов, войска отводят по той причине, что "находиться на разбитых позициях не имеет смысла".
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что врио мэра Северодонецка стал Марк Воржал. Он уже ознакомился с обстановкой и встретился с жителями.
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По информации главы Чечни Рамзана Кадырова, практически все населенные пункты в окрестностях Северодонецка и Лисичанска уже либо освобождены, либо взяты в кольцо.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркивают, что войска наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям ВСУ. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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