https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797773559.html

Украинские войска оставили Северодонецк, сообщили в Киеве

Украинские войска оставили Северодонецк, сообщили в Киеве - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска оставили Северодонецк, сообщили в Киеве

Украинские войска уже отошли из Северодонецка, сообщил украинский канал "Громадське" (Общественное) со ссылкой на назначенного Киевом главу Луганской областной... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:13

2022-06-24T11:13

2022-06-24T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинские войска уже отошли из Северодонецка, сообщил украинский канал "Громадське" (Общественное) со ссылкой на назначенного Киевом главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.Как пояснял сам Гайдай в эфире украинских телеканалов, войска отводят по той причине, что "находиться на разбитых позициях не имеет смысла".Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что врио мэра Северодонецка стал Марк Воржал. Он уже ознакомился с обстановкой и встретился с жителями.По информации главы Чечни Рамзана Кадырова, практически все населенные пункты в окрестностях Северодонецка и Лисичанска уже либо освобождены, либо взяты в кольцо.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркивают, что войска наносят удары только по военной инфраструктуре и позициям ВСУ. Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220624/okruzhenie-1797779565.html

северодонецк

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, северодонецк, луганская народная республика