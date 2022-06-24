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В комендатуре Северодонецка назвали требование к сдаче боевиков на "Азоте" - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/sdacha-1797795612.html
В комендатуре Северодонецка назвали требование к сдаче боевиков на "Азоте"
В комендатуре Северодонецка назвали требование к сдаче боевиков на "Азоте" - РИА Новости, 24.06.2022
В комендатуре Северодонецка назвали требование к сдаче боевиков на "Азоте"
Украинские боевики, остающиеся на северодонецком комбинате "Азот", продолжают переговоры о возможной сдаче, сообщили РИА Новости в комендатуре Северодонецка. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:09
2022-06-24T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
вооруженные силы украины
украина
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 24 июн — РИА Новости. Украинские боевики, остающиеся на северодонецком комбинате "Азот", продолжают переговоры о возможной сдаче, сообщили РИА Новости в комендатуре Северодонецка."Переговоры продолжаются. Наше требование — сначала выход мирных жителей из бомбоубежищ "Азота", — сообщили в комендатуре.По их данным, в бомбоубежищах "Азота" может находиться 500-550 мирных жителей, "некоторым из них удается выходить, но неорганизованно".Одновременно часть боевиков пытается выйти из промзоны Северодонецка в соседний Лисичанск: "Накануне мы разбомбили переправу, которую они наладили через реку Северский Донец для своего отступления".Территория комбината "Азот", которая занимает почти половину территории города, пока остается под контролем украинских вооруженных формирований. Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска России и ЛНР.В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанска.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html
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в мире, северодонецк, вооруженные силы украины, украина
12:09 24.06.2022 (обновлено: 19:30 24.06.2022)
 
В комендатуре Северодонецка назвали требование к сдаче боевиков на "Азоте"

Комендатура Северодонецка потребовала вывести мирных жителей из бомбоубежищ "Азота"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Улица, ведущая к химическому комбинату Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Улица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Читать ria.ru в
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 24 июн — РИА Новости. Украинские боевики, остающиеся на северодонецком комбинате "Азот", продолжают переговоры о возможной сдаче, сообщили РИА Новости в комендатуре Северодонецка.
"Переговоры продолжаются. Наше требование — сначала выход мирных жителей из бомбоубежищ "Азота", — сообщили в комендатуре.
По их данным, в бомбоубежищах "Азота" может находиться 500-550 мирных жителей, "некоторым из них удается выходить, но неорганизованно".
Одновременно часть боевиков пытается выйти из промзоны Северодонецка в соседний Лисичанск: "Накануне мы разбомбили переправу, которую они наладили через реку Северский Донец для своего отступления".
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Территория комбината "Азот", которая занимает почти половину территории города, пока остается под контролем украинских вооруженных формирований. Сам Северодонецк и аэропорт в его окрестностях контролируют союзные войска России и ЛНР.
В настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанска.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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