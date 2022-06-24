https://ria.ru/20220624/sbu-1797722720.html

Зеленский готовится отправить в отставку главу СБУ, сообщили СМИ

Зеленский готовится отправить в отставку главу СБУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022

Зеленский готовится отправить в отставку главу СБУ, сообщили СМИ

Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, сообщает издание Politico со ссылкой на четырех... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T03:53

2022-06-24T03:53

2022-06-24T08:38

в мире

служба безопасности украины

украина

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, сообщает издание Politico со ссылкой на четырех украинских чиновников и одного западного дипломата.По словам источников, повседневной деятельностью СБУ в настоящее время фактически управляют из офиса самого Зеленского.Офис Зеленского и сам Баканов не ответили на запрос издания.

https://ria.ru/20220621/punkt-1796914466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, служба безопасности украины, украина