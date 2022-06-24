https://ria.ru/20220624/sbu-1797722720.html
Зеленский готовится отправить в отставку главу СБУ, сообщили СМИ
Зеленский готовится отправить в отставку главу СБУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
Зеленский готовится отправить в отставку главу СБУ, сообщили СМИ
Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, сообщает издание Politico со ссылкой на четырех... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T03:53
2022-06-24T03:53
2022-06-24T08:38
в мире
служба безопасности украины
украина
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, сообщает издание Politico со ссылкой на четырех украинских чиновников и одного западного дипломата.По словам источников, повседневной деятельностью СБУ в настоящее время фактически управляют из офиса самого Зеленского.Офис Зеленского и сам Баканов не ответили на запрос издания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, служба безопасности украины, украина
03:53 24.06.2022 (обновлено: 08:38 24.06.2022)
Зеленский готовится отправить в отставку главу СБУ, сообщили СМИ
Politico: президент Украины Зеленский намерен отправить в отставку главу СБУ Баканова