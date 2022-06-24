https://ria.ru/20220624/sboi-1797787677.html
В Москве наблюдаются сбои в работе приложений "Яндекс.Такси" и Uber
В Москве наблюдаются сбои в работе приложений "Яндекс.Такси" и Uber - РИА Новости, 24.06.2022
В Москве наблюдаются сбои в работе приложений "Яндекс.Такси" и Uber
Пользователи агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber (принадлежит Яндексу) столкнулись со сбоями в работе приложений в Москве, компании уже работают над... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:53
2022-06-24T11:53
2022-06-24T12:10
общество
технологии
такси
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber (принадлежит Яндексу) столкнулись со сбоями в работе приложений в Москве, компании уже работают над исправлением ошибки."Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию", - говорится в сообщении в приложениях.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, такси
11:53 24.06.2022 (обновлено: 12:10 24.06.2022)
В Москве наблюдаются сбои в работе приложений "Яндекс.Такси" и Uber
В Москве наблюдаются сбои в работе приложений агрегаторов "Яндекс.Такси" и Uber