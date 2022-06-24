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В Москве наблюдаются сбои в работе приложений "Яндекс.Такси" и Uber - РИА Новости, 24.06.2022
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В Москве наблюдаются сбои в работе приложений "Яндекс.Такси" и Uber
В Москве наблюдаются сбои в работе приложений "Яндекс.Такси" и Uber - РИА Новости, 24.06.2022
В Москве наблюдаются сбои в работе приложений "Яндекс.Такси" и Uber
Пользователи агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber (принадлежит Яндексу) столкнулись со сбоями в работе приложений в Москве, компании уже работают над... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:53
2022-06-24T12:10
общество
технологии
такси
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber (принадлежит Яндексу) столкнулись со сбоями в работе приложений в Москве, компании уже работают над исправлением ошибки."Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию", - говорится в сообщении в приложениях.
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общество, технологии, такси
11:53 24.06.2022 (обновлено: 12:10 24.06.2022)
 
В Москве наблюдаются сбои в работе приложений "Яндекс.Такси" и Uber

В Москве наблюдаются сбои в работе приложений агрегаторов "Яндекс.Такси" и Uber

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси на улице в Москве
Автомобиль такси на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобиль такси на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber (принадлежит Яндексу) столкнулись со сбоями в работе приложений в Москве, компании уже работают над исправлением ошибки.
"Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию", - говорится в сообщении в приложениях.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 13:25
Минцифры рассказало о DDoS-атаках на портал "Госуслуги"
 
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