https://ria.ru/20220624/sboi-1797787677.html

В Москве наблюдаются сбои в работе приложений "Яндекс.Такси" и Uber

В Москве наблюдаются сбои в работе приложений "Яндекс.Такси" и Uber - РИА Новости, 24.06.2022

В Москве наблюдаются сбои в работе приложений "Яндекс.Такси" и Uber

Пользователи агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber (принадлежит Яндексу) столкнулись со сбоями в работе приложений в Москве, компании уже работают над... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:53

2022-06-24T11:53

2022-06-24T12:10

общество

технологии

такси

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пользователи агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber (принадлежит Яндексу) столкнулись со сбоями в работе приложений в Москве, компании уже работают над исправлением ошибки."Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию", - говорится в сообщении в приложениях.

https://ria.ru/20220623/kiberataki-1797553592.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, такси