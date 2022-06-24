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При теракте в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/savluchenko-1797748050.html
При теракте в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона
При теракте в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона - РИА Новости, 24.06.2022
При теракте в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона
В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщил РИА Новости замруководителя... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:05
2022-06-24T10:45
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в мире
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщил РИА Новости замруководителя администрации Кирилл Стремоусов.Ранее в администрации сообщили о подрыве автомобиля в Херсоне, власти квалифицировали произошедшее как террористический акт."Да, это погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи молодежи и спорта, Дмитрий Савлученко", - сообщил Стремоусов.Он добавил, что машина была подорвана, когда Дмитрий сел в автомобиль.
https://ria.ru/20220624/vsu-1797738268.html
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в мире, херсон
10:05 24.06.2022 (обновлено: 10:45 24.06.2022)
 
При теракте в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона

При взрыве машины в Херсоне погиб директор управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщил РИА Новости замруководителя администрации Кирилл Стремоусов.
Ранее в администрации сообщили о подрыве автомобиля в Херсоне, власти квалифицировали произошедшее как террористический акт.
"Да, это погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи молодежи и спорта, Дмитрий Савлученко", - сообщил Стремоусов.
Он добавил, что машина была подорвана, когда Дмитрий сел в автомобиль.
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