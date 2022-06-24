https://ria.ru/20220624/savluchenko-1797748050.html

При теракте в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона

При теракте в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона - РИА Новости, 24.06.2022

При теракте в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона

В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщил РИА Новости замруководителя... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:05

2022-06-24T10:05

2022-06-24T10:45

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщил РИА Новости замруководителя администрации Кирилл Стремоусов.Ранее в администрации сообщили о подрыве автомобиля в Херсоне, власти квалифицировали произошедшее как террористический акт."Да, это погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи молодежи и спорта, Дмитрий Савлученко", - сообщил Стремоусов.Он добавил, что машина была подорвана, когда Дмитрий сел в автомобиль.

https://ria.ru/20220624/vsu-1797738268.html

херсон

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсон